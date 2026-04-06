गुजरात के पंचमहल में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां; VIDEO
आसमान में धुएं के काले गुबार कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों के बीच दहशत का माहौल बन गया।
गुजरात के पंचमहल जिले के हालोल-पावागढ रोड पर स्थित एक बड़े स्क्रैप गोदाम में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही समय में इसकी लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में धुएं के काले गुबार कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों के बीच दहशत का माहौल बन गया।
दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। दमकल कर्मियों को स्क्रैप गोदाम होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। आग किस वजह से लगी इसपर पर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं गोदाम को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद ही किया जा सकेगा।
3 अप्रैल को एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी थी आग
सूरत में बुधवार में 3 अप्रैल को एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। ये आग सचिन इंडस्ट्रीयल एरिया में 'गोपी निटिंग टेक्सटाइल फैक्टरी' में लगी थी। कपड़े और नायलॉन के सामान की मौजूदगी के चलते आग तेजी से फैलने लगी और पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया था।
घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था
आग पर काबू पाने के लिए 12 से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं थीं। आग को आसपास के कारखानों में फैलने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय किए गए थे। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के कर्मियों आग पर काबू पा लिया था।
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