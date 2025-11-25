पैदल चलकर गुजरात के कच्छ में आ पहुंचे दो पाकिस्तानी, BSF ने दबोचा तो बताई आने की वजह
इस पाकिस्तानी प्रेमी जोड़े का गांव भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर दूर है। अधिकरी उन्होंने बताया कि पिलर नंबर 1016 के पास पेट्रोलिंग कर रहे BSF के जवानों ने दोनों को हिरासत में लिया।
गुजरात में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी प्रेमी जोड़े को उस वक्त धर दबोचा, जब वह भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पैदल पार करते हुए प्रदेश के कच्छ जिले में आ पहुंचा। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि BSF (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ) के जवानों ने सोमवार को एक पाकिस्तानी युवक और युवती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद हिरासत में ले लिया। जिनकी पहचान पोपट (24) और गौरी (20) के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों युवक-युवती अपने-अपने घरों से भागकर यहां आ पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने हिरासत में ले लिया गया।
मामले को लेकर बालासर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पोपट और गौरी रविवार रात को पाकिस्तान में अपने गांव से भागे और पैदल चलते हुए यहां तक आ गए। उनका गांव इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है। अधिकरी उन्होंने बताया कि पिलर नंबर 1016 के पास पेट्रोलिंग कर रहे BSF के जवानों ने दोनों को हिरासत में लिया।
पूछताछ के दौरान इस कपल ने अधिकारियों को बताया कि वे इसलिए भागे थे क्योंकि वे आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे। अधिकारी ने कहा कि संबंधित एजेंसियां आगे की जांच करेंगी और फिलहाल इस मामले को लेकर FIR दर्ज नहीं की गई है।
पुलिस के मुताबिक, दो महीने में यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले, 8 अक्टूबर को बॉर्डर पर दो लोगों को इसी तरह हिरासत में लिया गया था।
