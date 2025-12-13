गुजरात के गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 70 गायों की मौत, लोग बोले- दान में आया चारा खाया था

संक्षेप: जिला कलेक्टर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने तुरंत एक पशु चिकित्सा टीम को प्रभावित जानवरों से खाने और टिशू के सैंपल इकट्ठा करने के लिए भेज दिया, ताकि फोरेंसिक जांच करके किसी भी वायरल या बैक्टीरियल एजेंट की पहचान की जा सके।

गुजरात के राजकोट शहर में स्थित एक गौशाला में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में 70 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गायों की मौत मूंगफली के पौधों से बना चारा खाने के बाद हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद राजकोट के जिला कलेक्टर ओम प्रकाश और वेटनरी अस्पताल की एक टीम मौत की वजह पता लगाने के लिए मौके पर पहुंची।

DC ओम प्रकाश ने घटना की जानकारी देते हुए आशंका जताई कि गुरुवार को गौशाला में दान किए गए मूंगफली के पौधों से बना चारा खाने के बाद गायों की मौत हुई होगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाते हुए यह भी कहा कि डॉक्टरों की एक टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासन के लोगों के साथ मौके पर मौजूद हैं और प्रभावित जानवरों का इलाज करने की पूरी कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने कहा, 'गुरुवार को कुछ लोगों ने इस गौशाला में मूंगफली के पौधों से बना चारा दान किया था, और हमें डर है कि जिन जानवरों ने उसे खाया था, वे इससे प्रभावित हुए हैं।' आगे उन्होंने कहा, 'पिछले दो दिनों से, 7-8 डॉक्टरों, पैरामेडिक स्टाफ और वॉलंटियर्स की एक टीम, गांव के सरपंच के साथ यहां मौजूद है। वे अपनी पूरी क्षमता से गायों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं।'

जिला कलेक्टर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने तुरंत एक पशु चिकित्सा टीम को प्रभावित जानवरों से खाने और टिशू के सैंपल इकट्ठा करने के लिए भेज दिया, ताकि फोरेंसिक जांच करके किसी भी वायरल या बैक्टीरियल एजेंट की पहचान की जा सके।

उन्होंने जोर देकर कहा, 'यह खबर मिलते ही, जिला प्रशासन ने पर्याप्त वेटनरी और मेडिकल स्टाफ तैनात किया। उन्होंने प्रभावित जानवरों से खाने के सैंपल और टिशू के सैंपल इकट्ठा किए हैं। अब इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि यह पता चल सके कि कोई वायरल या बैक्टीरियल एजेंट मौजूद है या नहीं।'