गुजरात में 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, IMD ने दो दिन भारी बारिश की संभावना जताई

संक्षेप: बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश के सौराष्ट्र-कच्छ इलाके में अनेक स्थानों पर पानी गिरा। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश हुई, जबकि अमरेली और भावनगर जिले में कुछ स्थानों, दक्षिण गुजरात क्षेत्र और उत्तर गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश हुई।

चक्रवाती तूफान मोंथा का असर समाप्त होने के साथ ही गुजरात में बारिश का असर भी धीरे-धीरे कम होने लगा है और अगले दो-तीन दिन बाद इसके पूरी तरह खत्म हो जाने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान गुजरात प्रदेश के 16 जिलों देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेरा, आणंद, महिसागर, पंचमहल, वडोदरा, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, मोरबी, जामनगर, राजकोट, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान लगाया है। बता दें कि विभाग ने यह अनुमान शनिवार देर शाम तक के लिए जारी किया है।

अगले दो दिन प्रदेश के इन जिलों में बारिश की आशंका शनिवार 1 नवम्बर को मौसम विभाग ने प्रदेश के अहमदाबाद, आणंद, भरूच, सूरत, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना जताई है।

रविवार 2 नवम्बर के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर गुजरात क्षेत्र के सभी जिलों बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर में कई स्थानों पर, जबकि दक्षिण गुजरात क्षेत्र के सभी जिलों जैसे वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद, कच्छ और दीव में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

बीते दिन प्रदेश में इन इलाकों में हुई वर्षा शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश के सौराष्ट्र-कच्छ इलाके में अनेक स्थानों पर पानी गिरा। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश हुई, जबकि अमरेली और भावनगर जिले में कुछ स्थानों, दक्षिण गुजरात क्षेत्र और उत्तर गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। कच्छ में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान राजकोट में सबसे ज्यादा 39 मिमी, पोरबंदर में27 मिमी, सूरत में 12 मिमी, भावनगर और बड़ौदा में 9-9 मिमी, वेरावल में 7 मिमी और अमरेली व डांग में 4-4 मिमी बारिश हुई।