गुजरात में अचानक बदला मौसम; गुरुवार को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, शुक्रवार को भी होगी बारिश
बीते दिन के मौसम की बात करें तो बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजकोट में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भुज में 37 डिग्री, डीसा में 36.8 डिग्री, अहमदाबाद में 36.3 डिग्री और अमरेली में 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
देश के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ और हवा के चक्रवाती परिसंचरण के सक्रिय होने के कारण पूरे गुजरात में मौसम अचानक बदल गया है, जिसके चलते गुरुवार सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और बेमौसम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान अहमदाबाद, कच्छ, भुज, गांधीनगर, कलोल और आसपास के क्षेत्रों में बेमौसम बारिश दर्ज की गई, साथ ही इन इलाकों में धूल भरी आंधी भी चली, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग ने अभी एक-दो दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने व अगले दो दिनों में पूरे गुजरात में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद जताई है, जिससे गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी।
मौसम विभाग ने 19 मार्च (गुरुवार) को प्रदेश के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कच्छ, द्वारका और पोरबंदर जिलों में आंधी-तूफान व बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान इन जिलों में ओले भी गिरने की आशंका भी है। साथ ही विभाग ने प्रदेश के बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, मोरबी, जामनगर, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में गुरुवार को तेज हवाएं चलने के साथ बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान इन सभी जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवाएं चलने की भी उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है।
मौसम विभाग ने 20 मार्च (शुक्रवार) के लिए प्रदेश के बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, दाहोद और महीसागर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही कच्छ में भी कुछ स्थानों पर भी इसी तरह गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके अलावा शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में बेमौसम बारिश की आशंका ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलों को इस प्रतिकूल मौसम से भारी नुकसान पहुंच सकता है।
बीते दिन राजकोट रहा सबसे गर्म
बीते दिन के मौसम की बात करें तो बुधवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजकोट में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भुज में 37 डिग्री, डीसा में 36.8 डिग्री, अहमदाबाद में 36.3 डिग्री और अमरेली में 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में सबसे कम तापमान डांग में 15 डिग्री, दाहोद में 17.5 डिग्री, नालिया में 18.6 डिग्री, डीसा में 18.7 डिग्री और राजकोट में 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां
एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर औसत समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।
एक ट्रफ, उत्तर मध्य मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण से मराठवाड़ा तक, विदर्भ के ऊपर से गुजरते हुए माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसके अलावा 22 मार्च से एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जो कि उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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