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गुजरात में 398 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 14 गिरफ्तार; ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत एक्शन

Ratan Gupta पाटन, पीटीआई
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गुजरात के पाटन में पुलिस ने 398.43 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 13 म्यूल खातों से जुड़े 228 मामलों की जांच में 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, खातों का इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।

गुजरात में 398 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 14 गिरफ्तार; ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत एक्शन

गुजरात के पाटन जिले में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह 13 म्यूल बैंक खातों के जरिए देशभर में साइबर अपराध से जुड़े करीब 398.43 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन में शामिल था। इन खातों का संबंध विभिन्न राज्यों में दर्ज 228 साइबर ठगी की शिकायतों से पाया गया है।

पुलिस ने यह कार्रवाई राज्य सरकार के "ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0" के तहत की। जांच के दौरान केंद्र सरकार के SAMANVAYA प्लेटफॉर्म और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें पाटन जिले के हरिज नागरिक सहकारी बैंक में खोले गए कुछ चालू खातों में संदिग्ध लेनदेन सामने आए।

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जांच में पता चला कि कुछ लोगों ने कमीशन का लालच देकर व्यक्तियों के नाम पर फर्म और बैंक खाते खुलवाए। इसके बाद खाताधारकों से एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल नंबर और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी लेकर इन्हें बिचौलियों और साइबर अपराधियों को सौंप दिया जाता था।

पुलिस का कहना है कि इन खातों का इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और निवेश घोटालों जैसी वारदातों से हासिल रकम को इधर-उधर भेजने के लिए किया जाता था। अधिकारियों के अनुसार, 13 म्यूल खातों के जरिए कुल 398.43 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। ये खाते NCCRP पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से दर्ज 228 साइबर फ्रॉड शिकायतों से जुड़े पाए गए।

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पाटन साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें 13 खाताधारक और सात बिचौलिए शामिल हैं। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि छह अन्य फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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