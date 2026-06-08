गुजरात में 398 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 14 गिरफ्तार; ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0 के तहत एक्शन
गुजरात के पाटन में पुलिस ने 398.43 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 13 म्यूल खातों से जुड़े 228 मामलों की जांच में 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, खातों का इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।
गुजरात के पाटन जिले में पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह 13 म्यूल बैंक खातों के जरिए देशभर में साइबर अपराध से जुड़े करीब 398.43 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन में शामिल था। इन खातों का संबंध विभिन्न राज्यों में दर्ज 228 साइबर ठगी की शिकायतों से पाया गया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई राज्य सरकार के "ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0" के तहत की। जांच के दौरान केंद्र सरकार के SAMANVAYA प्लेटफॉर्म और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें पाटन जिले के हरिज नागरिक सहकारी बैंक में खोले गए कुछ चालू खातों में संदिग्ध लेनदेन सामने आए।
जांच में पता चला कि कुछ लोगों ने कमीशन का लालच देकर व्यक्तियों के नाम पर फर्म और बैंक खाते खुलवाए। इसके बाद खाताधारकों से एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल नंबर और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी लेकर इन्हें बिचौलियों और साइबर अपराधियों को सौंप दिया जाता था।
पुलिस का कहना है कि इन खातों का इस्तेमाल देशभर में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और निवेश घोटालों जैसी वारदातों से हासिल रकम को इधर-उधर भेजने के लिए किया जाता था। अधिकारियों के अनुसार, 13 म्यूल खातों के जरिए कुल 398.43 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। ये खाते NCCRP पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से दर्ज 228 साइबर फ्रॉड शिकायतों से जुड़े पाए गए।
पाटन साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें 13 खाताधारक और सात बिचौलिए शामिल हैं। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि छह अन्य फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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