सरकारी जमीन पर कब्जा समेत इन अपराधों पर अब जेल नहीं होगी, गुजरात में बड़ा बदलाव

गुजरात सरकार जल्द एक विधेयक पेश करेगी जिसमें कुछ अपराधों को जुर्म की श्रेणी से बाहर किए जाने का प्रावधान है। सरकार की यह पहल विश्वास-आधारित शासन और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए है।

विधेयक में अनधिकृत निर्माण, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा, गंदगी न हटाना, सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी बांधना और कुछ करों का भुगतान न करने जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दंडात्मक कानूनी कार्रवाई के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह नगरपालिका की अनुमति के बिना खुले स्थान पर मल या अन्य तरल सामग्री बहाने, डेयरी उत्पाद बेचने और बिना लाइसेंस कुछ वस्तुओं के इस्तेमाल आदि पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा।

बिना अनुमति के किसी भवन में तीर्थयात्रियों को ठहराने, नगरपालिका द्वारा जारी किसी वैध निर्देश या नोटिस का उल्लंघन करने, सड़कों के नाम और संख्या को विकृत करने और अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश करने से रोकने पर भी सिर्फ जुर्माना भरना होगा।

राज्य के संसदीय एवं विधायी मामलों के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गांधीनगर में कहा कि इसका उद्देश्य नियमों और विनियमों को सरल करना, कारोबार को आसान बनाना और अदालतों पर बोझ कम करना है। पटेल ने कहा कि विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सरकार 11 मौजूदा अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए 'गुजरात जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक' पेश करेगी।

पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 से 10 सितंबर तक गांधीनगर में होगा और जन विश्वास विधेयक समेत पांच विधेयक सदन में चर्चा और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘हमारा उद्देश्य नियमों और विनियमों को सरल बनाना, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना, अदालतों पर बोझ कम करना और मौजूदा प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना है।’