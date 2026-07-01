पत्नी मानकर जिसे दिलोजान से चाहा, वो निकला पुरुष; ऐसे खुला 'पूनम' का राज और फिर...
सोशल मीडिया पर लड़की बनकर प्रेम जाल फैलाने वाले युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला गुजरात के राजकोट से सामने आया है। आरोपी पीयूष कुमार (20) ने अपने कथित पत्नी पूनम को पत्थरों से मारकर हत्या कर दी।
सोशल मीडिया पर लड़की बनकर युवकों के साथ प्रेम जाल फैलाने वाले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला गुजरात से सामने आया है। आरोपी ने अपने कथित 'जीवनसाथी' को पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार, राजकोट के पीयूष कुमार (20) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 'निशा कुमार' तथा 'पूनम' नाम की प्रोफाइल से संपर्क स्थापित किया। इन दोनों खातों को चंदन कुमार (उर्फ पूनम) नामक व्यक्ति चला रहा था, जो खुद को आकर्षक युवती के रूप में प्रस्तुत कर रहा था।
बताया जा रहा है कि पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसर से प्यार करने लगे। इसके बाद पीयूष पूनम के साथ रहने लगा। दोनों ने शादी जैसी रस्में भी पूरी कर लीं। हालांकि चंदन कुमार शारीरिक संबंध बनाने से बचने के लिए धार्मिक व्रत का बहाना बनाता रहा, जिस पर पीयूष ने पूरा विश्वास जताया। उसने पूनम को अपनी पत्नी मानते हुए सिंदूर भर दिया और दोनों एक साथ सामान्य दंपति की तरह रहने लगे।
धोखे का खुलासा और हत्या
पुलिस के मुताबिक, एक दिन पीयूष ने पूनम को शेविंग करते देख लिया। इसी दौरान उसे पता चला कि उसकी 'पत्नी' पूनम असल में चंदन कुमार नाम का पुरुष है। इस खुलासे के बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद पीयूष ने चंदन को छोड़कर अलग रहने का फैसला किया और राजकोट के पडवाला इलाके में एक कारखाने में नौकरी शुरू कर दी।
हालांकि चंदन कुमार ने पीयूष का पीछा नहीं छोड़ा। वह उसके पीछे उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक गया। अंत में 21 जून को पडवाला स्थित उसी कारखाने में पहुंचकर दोनों के बीच फिर से जोरदार विवाद हुआ। गुस्साए पीयूष ने चंदन को रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर ले जाकर बड़े पत्थरों से वार कर दिया, जिससे चंदन की मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद आरोपी ने शव को महिलाओं के कपड़ों में लपेटकर पत्थरों के नीचे छिपा दिया और सामान्य रूप से काम पर लौट आया। 25 जून को मस्कट फाटक रेलवे दीवार के पास सड़ी-गली लाश बरामद हुई।
पोस्टमार्टम ने खोला राज
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोटों और पत्थरों से मारे जाने के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया चैट्स और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पीयूष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि चंदन कुमार पिछले तीन वर्षों से महिला बनकर कई युवकों से संपर्क बनाए हुए था। पुलिस अब उसके अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स और गतिविधियों की भी छानबीन कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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