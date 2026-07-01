पत्नी मानकर जिसे दिलोजान से चाहा, वो निकला पुरुष; ऐसे खुला 'पूनम' का राज और फिर...

सोशल मीडिया पर लड़की बनकर प्रेम जाल फैलाने वाले युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला गुजरात के राजकोट से सामने आया है। आरोपी पीयूष कुमार (20) ने अपने कथित पत्नी पूनम को पत्थरों से मारकर हत्या कर दी।

सोशल मीडिया पर लड़की बनकर युवकों के साथ प्रेम जाल फैलाने वाले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला गुजरात से सामने आया है। आरोपी ने अपने कथित 'जीवनसाथी' को पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार, राजकोट के पीयूष कुमार (20) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 'निशा कुमार' तथा 'पूनम' नाम की प्रोफाइल से संपर्क स्थापित किया। इन दोनों खातों को चंदन कुमार (उर्फ पूनम) नामक व्यक्ति चला रहा था, जो खुद को आकर्षक युवती के रूप में प्रस्तुत कर रहा था।

बताया जा रहा है कि पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसर से प्यार करने लगे। इसके बाद पीयूष पूनम के साथ रहने लगा। दोनों ने शादी जैसी रस्में भी पूरी कर लीं। हालांकि चंदन कुमार शारीरिक संबंध बनाने से बचने के लिए धार्मिक व्रत का बहाना बनाता रहा, जिस पर पीयूष ने पूरा विश्वास जताया। उसने पूनम को अपनी पत्नी मानते हुए सिंदूर भर दिया और दोनों एक साथ सामान्य दंपति की तरह रहने लगे।

धोखे का खुलासा और हत्या पुलिस के मुताबिक, एक दिन पीयूष ने पूनम को शेविंग करते देख लिया। इसी दौरान उसे पता चला कि उसकी 'पत्नी' पूनम असल में चंदन कुमार नाम का पुरुष है। इस खुलासे के बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद पीयूष ने चंदन को छोड़कर अलग रहने का फैसला किया और राजकोट के पडवाला इलाके में एक कारखाने में नौकरी शुरू कर दी।

हालांकि चंदन कुमार ने पीयूष का पीछा नहीं छोड़ा। वह उसके पीछे उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक गया। अंत में 21 जून को पडवाला स्थित उसी कारखाने में पहुंचकर दोनों के बीच फिर से जोरदार विवाद हुआ। गुस्साए पीयूष ने चंदन को रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर ले जाकर बड़े पत्थरों से वार कर दिया, जिससे चंदन की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके बाद आरोपी ने शव को महिलाओं के कपड़ों में लपेटकर पत्थरों के नीचे छिपा दिया और सामान्य रूप से काम पर लौट आया। 25 जून को मस्कट फाटक रेलवे दीवार के पास सड़ी-गली लाश बरामद हुई।

पोस्टमार्टम ने खोला राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गहरी चोटों और पत्थरों से मारे जाने के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया चैट्स और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पीयूष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।