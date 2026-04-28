Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक बात तो साफ है…; गुजरात निकाय चुनाव में AAP के जबरदस्त प्रदर्शन से खुश होकर केजरीवाल बोले

Apr 28, 2026 10:49 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गांधी नगर, गुजरात
share

AAP गुजरात अध्यक्ष गढ़वी ने पार्टी की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि 'नर्मदा जिला पंचायत में आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। गुजरात के 34 जिलों में से हमने 1 जिला पंचायत जीती, जबकि कांग्रेस को एक भी नहीं मिली।

एक बात तो साफ है…; गुजरात निकाय चुनाव में AAP के जबरदस्त प्रदर्शन से खुश होकर केजरीवाल बोले

गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिए गए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वह किसी नगर पालिका या नगर निगम पर जीत तो दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन एक जिला पंचायत जीतने में कामयाब रही। इस दौरान पार्टी ने 500 से 600 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के विजयी होने का दावा किया। इसी जीत के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और गुजरात की जनता का आभार जताया। वहीं उनकी इसी पोस्ट को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी रीपोस्ट किया और पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि इन परिणामों से स्पष्ट है कि गुजरात से कमल को उखाड़ने के लिए जनता अब 'झाड़ू' पर भरोसा कर रही है।

केजरीवाल ने गढ़वी की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'गुजरात के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बहुत-बहुत बधाई। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर FIR हुई, उन्हें जेल में डाला गया लेकिन फिर भी उन्होंने डटकर चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार की तुलना में लगभग 10 गुना सीटें ज़्यादा जीती हैं।' आगे उन्होंने कहा, 'जिस तेजी के साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, एक बात तो साफ है कि गुजरात से कमल को उखाड़ने के लिए जनता अब 'झाड़ू' पर भरोसा कर रही है।'

ये भी पढ़ें:गुजरात निकाय चुनाव में कई उलटफेर; RJ आभा व रवींद्र जडेजा की बहन का क्या रहा हाल

गढ़वी का दावा हम 600 से ज्यादा सीटें जीत रहे

इससे पहले गुजरात AAP के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'गुजरात की जनता का आभार। पिछले एक महीने में 170 से अधिक FIR दर्ज होने और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाले जाने के बावजूद भी जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों में लगभग 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। पिछली बार हमने 69 सीटें जीती थीं, और अभी के अनुसार लगभग 650 सीटें हम जीत रहे हैं।'

ये भी पढ़ें:गुजरात निकाय चुनाव में BJP की प्रचंड जीत, सभी 15 नगर निगमों में लहराया भगवा

गढ़वी बोले- हमने वो किया जो कांग्रेस भी ना कर सकी

गढ़वी ने पार्टी की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि 'नर्मदा जिला पंचायत में आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। गुजरात के 34 जिलों में से हमने 1 जिला पंचायत जीती, जबकि कांग्रेस को एक भी नहीं मिली। हमने 10 से अधिक तालुका पंचायतों में जीत हासिल की है। डेडियापाड़ा विधानसभा की सभी 11 जिला पंचायत सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी शून्य पर रही। हम गुजरात की जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और इसी विश्वास व समर्थन के साथ आगे भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।'

ये भी पढ़ें:पार्टी ऑफिस में चाय देने वाले को BJP ने दिया था गुजरात में टिकट, क्या रहा परिणाम

पार्टी ने किया 500 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा

उधर आम आदमी पार्टी की गुजरात ईकाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि उसने राज्य में इन स्थानीय निकाय चुनावों में 5244 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसने 500 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पार्टी के अनुसार 1500 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं, जिन पर वह दूसरे स्था पर रही। पार्टी का कहना है कि वह गुजरात की जनता की आवाज बन रही है।

आतिशी ने भी दी सोशल मीडिया के जरिए बधाई

गुजरात में पार्टी को मिली जबरदस्त कामयाबी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'गुजरात के निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के सभी विजयी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर FIR, कई साथियों को जेल का सामना फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा। इसका परिणाम यह रहा कि इस बार पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक सीटें जीतकर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई!'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।