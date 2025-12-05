Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Old man married to 17 years younger woman, stayed together for 4 days, now has to pay 10k rs per month
17 साल छोटी महिला से की थी शादी, सिर्फ चार दिन रही साथ; अब देना होगा 10 हजार रु महीना गुजारा भत्ता

17 साल छोटी महिला से की थी शादी, सिर्फ चार दिन रही साथ; अब देना होगा 10 हजार रु महीना गुजारा भत्ता

संक्षेप:

नई सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने इस कपल के शादीशुदा होने की बात मानी और कहा, 'इस मामले में याचिकाकर्ता के मौखिक सबूतों से पता चलता है कि पति ने उसे छोड़ दिया था, और वह अपने बच्चे के साथ बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है।

Dec 05, 2025 08:00 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जूनागढ़, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात के जूनागढ़ से एक अनोखा मामला सामने आया है, यहां की एक कुटुम्ब न्यायालय ने एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को शादी के बाद सिर्फ 4 दिन साथ रहने वाली अपनी पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि यह फैसला दोनों के अलग होने के 14 साल बाद आया है। 13 साल पहले इसी कोर्ट ने महिला की गुजारा भत्ते की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद महिला हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और इस बारे में नया फैसला देने का निर्देश दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस कपल की शादी 5 अप्रैल 2011 को उस वक्त हुई थी, जब बैंक अधिकारी की उम्र 53 साल थी और उन्होंने अपने से 17 साल छोटी यानी 37 साल की महिला से जूनागढ़ के गायत्री मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। यह इन दोनों की दूसरी शादी थी। इस शादी के वक्त बैंक अधिकारी विधुर थे और पहली शादी से उन्हें दो बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। वहीं महिला उस वक्त तलाकशुदा थी और पहली शादी से उसे 13 साल की एक बेटी थी। यह दोनों तब सम्पर्क में आए थे, जब बैंक अधिकारी ने एक साथी की तलाश में अखबार में वैवाहिक विज्ञापन दिया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की परिस्थितियां देखकर राजी खुशी से शादी कर ली थी।

हालांकि शादी के केवल 4 दिन बाद ही महिला अपने बैंक अधिकारी पति का घर छोड़कर चली गई। इस बारे में जूनागढ़ की एक फैमिली कोर्ट में की शिकायत में उसने बताया कि वह अपने ससुराल गई थी और वहां 3-4 दिन रहने के बाद ही उसे अपनी मां के घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पति के परिवारवालों ने उनकी शादी को लेकर आपत्ति जताते हुए उससे झगड़ा किया था। महिला के अनुसार इसके बाद पति भी उसे वापस लेने नहीं आया और कुछ दिन बाद उसने उसके कॉल उठाना भी बंद कर दिए। यहां तक कि इसके बाद तो उसने यह दावा तक कर दिया कि उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी।

इसके बाद महिला ने अपने और अपनी नाबालिग बेटी के लिए CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग की। साल 2013 में जूनागढ़ की फैमिली कोर्ट ने महिला की मेंटेनेंस देने की मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया था, क्योंकि पति ने दावा किया था कि उनकी शादी नहीं हुई है और मंदिर में हुआ फंक्शन सिर्फ उनकी सगाई थी। इसके बाद महिला ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, जिसने कुटुम्ब न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और जून 2025 में इस मुद्दे पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया।

नई सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने इस कपल के शादीशुदा होने की बात मानी और कहा, 'इस मामले में याचिकाकर्ता के मौखिक सबूतों से पता चलता है कि पति ने उसे छोड़ दिया था, और वह अपने बच्चे के साथ बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है। ये हालात इस नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी हैं कि पति की तरफ से लापरवाही बरती गई और मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया गया।'

इसके बाद कोर्ट ने रिटायर्ड अधिकारी को अपनी पत्नी को तो गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन महिला की बेटी के लिए कोर्ट ने कोई मेंटेनेंस का आदेश नहीं दिया, क्योंकि वह इस शख्स की बायोलॉजिकल संतान नहीं है। वह महिला की पहली शादी से उत्पन्न हुई संतान है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।