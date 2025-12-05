17 साल छोटी महिला से की थी शादी, सिर्फ चार दिन रही साथ; अब देना होगा 10 हजार रु महीना गुजारा भत्ता

संक्षेप: नई सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने इस कपल के शादीशुदा होने की बात मानी और कहा, 'इस मामले में याचिकाकर्ता के मौखिक सबूतों से पता चलता है कि पति ने उसे छोड़ दिया था, और वह अपने बच्चे के साथ बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है।

गुजरात के जूनागढ़ से एक अनोखा मामला सामने आया है, यहां की एक कुटुम्ब न्यायालय ने एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी को शादी के बाद सिर्फ 4 दिन साथ रहने वाली अपनी पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि यह फैसला दोनों के अलग होने के 14 साल बाद आया है। 13 साल पहले इसी कोर्ट ने महिला की गुजारा भत्ते की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद महिला हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और इस बारे में नया फैसला देने का निर्देश दिया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस कपल की शादी 5 अप्रैल 2011 को उस वक्त हुई थी, जब बैंक अधिकारी की उम्र 53 साल थी और उन्होंने अपने से 17 साल छोटी यानी 37 साल की महिला से जूनागढ़ के गायत्री मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। यह इन दोनों की दूसरी शादी थी। इस शादी के वक्त बैंक अधिकारी विधुर थे और पहली शादी से उन्हें दो बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। वहीं महिला उस वक्त तलाकशुदा थी और पहली शादी से उसे 13 साल की एक बेटी थी। यह दोनों तब सम्पर्क में आए थे, जब बैंक अधिकारी ने एक साथी की तलाश में अखबार में वैवाहिक विज्ञापन दिया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की परिस्थितियां देखकर राजी खुशी से शादी कर ली थी।

हालांकि शादी के केवल 4 दिन बाद ही महिला अपने बैंक अधिकारी पति का घर छोड़कर चली गई। इस बारे में जूनागढ़ की एक फैमिली कोर्ट में की शिकायत में उसने बताया कि वह अपने ससुराल गई थी और वहां 3-4 दिन रहने के बाद ही उसे अपनी मां के घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पति के परिवारवालों ने उनकी शादी को लेकर आपत्ति जताते हुए उससे झगड़ा किया था। महिला के अनुसार इसके बाद पति भी उसे वापस लेने नहीं आया और कुछ दिन बाद उसने उसके कॉल उठाना भी बंद कर दिए। यहां तक कि इसके बाद तो उसने यह दावा तक कर दिया कि उनकी तो शादी ही नहीं हुई थी।

इसके बाद महिला ने अपने और अपनी नाबालिग बेटी के लिए CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग की। साल 2013 में जूनागढ़ की फैमिली कोर्ट ने महिला की मेंटेनेंस देने की मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया था, क्योंकि पति ने दावा किया था कि उनकी शादी नहीं हुई है और मंदिर में हुआ फंक्शन सिर्फ उनकी सगाई थी। इसके बाद महिला ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, जिसने कुटुम्ब न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया और जून 2025 में इस मुद्दे पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया।

नई सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने इस कपल के शादीशुदा होने की बात मानी और कहा, 'इस मामले में याचिकाकर्ता के मौखिक सबूतों से पता चलता है कि पति ने उसे छोड़ दिया था, और वह अपने बच्चे के साथ बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी रही है। ये हालात इस नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी हैं कि पति की तरफ से लापरवाही बरती गई और मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया गया।'