घोड़ों की देखभाल के लिए फार्महाउस गया था NRI गुजराती, गाजर खाते हुए घोड़े ने चबा डाला अंगूठा
पीड़ित NRI शख्स को घोड़ों का काफी शौक है और उनके फार्महाउस पर कई कीमती घोड़े मौजूद हैं। इसी वजह से वे अक्सर अपने गृहनगर आकर खुद फार्महाउस जाकर इन घोड़ों की देखभाल करते हैं।
सूरत से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक 49 वर्षीय NRI (अनिवासी भारतीय) उस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस गए, जब उसके पालतू घोड़े ने उनका अंगूठा चबाते हुए हाथ से अलग कर डाला। यह घटना उस वक्त हुई, जब यह शख्स अपने फार्महाउस पर गया था, और वहां अपने पालतू घोड़े को बेहद प्यार से गाजर व हरी घास खिला रहा था। इसी दौरान घोड़े ने उस शख्स के हाथ पर काट लिया, जिससे कि उनका अंगूठा हाथ से अलग हो गया। हालांकि सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाने की वजह से डॉक्टरों ने उस अंगूठे को वापस हाथ से जोड़ दिया।
'देश गुजरात' की एक रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित NRI को घोड़े पालने का शौक है और उनके फार्महाउस में कई कीमती नस्ल वाले घोड़े भी हैं, जिनकी देखभाल और रखरखाव करने के लिए वह अक्सर अपने गृहनगर आते रहते हैं। इसी दौरान यह शख्स रविवार को भी मंगरोल में स्थित अपने फॉर्महाउस आया था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। घोड़े ने उनके हाथ पर इतनी जोर से काटा कि उनके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा (टिप) कटकर अलग हो गया। घाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंगूठे का टेंडन (मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक) भी कटे हुए हिस्से के साथ ही बाहर खिंचा आया था।
इस घटना के बाद पीड़ित NRI शख्स को तुरंत अदाजन इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और सहायक मेडिकल स्टाफ सहित विशेषज्ञों की एक विशेष टीम ने अंगूठे को बचाते हुए उसे वापस जोड़ने के लिए आपातकालीन स्थिति में माइक्रो सर्जरी ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही घंटों में अंगूठे को वापस हाथ से जोड़ दिया।
इस बेहद जटिल ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉ विरल पटेल ने बताया कि शरीर के कटे हुए किसी भी हिस्से को दोबारा जोड़ने के लिए शुरुआतीर छह घंटों को 'गोल्डन पीरियड' (सबसे महत्वपूर्ण समय) कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में सर्जरी होने से अंगों के दोबारा जुड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
डॉ. विरल ने आगे बताया कि इस ऑपरेशन के लिए एक विशेष माइक्रोस्कोप का उपयोग किया गया, जिसकी मदद से अंगूठे की बेहद बारीक नसों और धमनियों को आपस में जोड़ा गया। इसके साथ ही डॉक्टरों ने क्षतिग्रस्त टेंडन को भी ठीक किया और टूटी हुई हड्डी को एक पतले तार के जरिए सुरक्षित रूप से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि चूंकि यह चोट एक जानवर के काटने से लगी थी, इसलिए एहतियात के तौर पर मरीज को एंटी-रेबीज का टीका लगाया गया साथ ही रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी दिया गया।
डॉक्टरों ने बताया कि जोड़े गए अंगूठे की स्थिति और उसमें होने वाले ब्लड सर्कुलेशन (रक्त प्रवाह) पर नजर बनाए रखने के लिए फिलहाल मरीज को पांच दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही अंगूठे को दोबारा पहले जैसा कार्यकुशल बनाने के लिए उन्हें कई महीनों तक नियमित रूप से फिजियोथेरेपी भी करानी होगी। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों के कमाल की वजह से NRI शख्स हमेशा के लिए दिव्यांग होने से बच गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।