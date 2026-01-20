गायों की नाक बताएगी मालिक कौन? अहमदाबाद में आवारा पशुओं के लिए खास योजना बना रहा AMC

संक्षेप: सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या पर लगाम लगाने को अहमदाबाद नगर निगम (AMC) अपनी तरह की खास पहल करने जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी कैमरों और एक अनोखे बायोमेट्रिक मार्कर यानी गाय की नाक का इस्तेमाल होगा।

इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह हर गाय का नाक का पैटर्न भी यूनिक होता है। नगर निगम का नया पायलट प्रोजेक्ट इस नेचुरल बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल शहर की सड़कों पर घूमती गायों को पहचानने, उन्हें रियल टाइम में आइडेंटिफाई करने और कुछ ही सेकेंड में उनके मालिकों का पता लगाने के लिए करेगा।

एआई कैमरे गाय की नाक-आंखों और चेहरे को करेंगे स्कैन

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के तहत एआई पावर्ड कैमरे गाय की नाक की बनावट, आंखों और चेहरे की विशेषताओं को स्कैन करेंगे। भीड़भाड़ वाली सड़क पर भी, यह सिस्टम किसी आवारा जानवर को पहचान पाएगा। उसके बायोमेट्रिक प्रोफाइल को नगर निगम के डेटाबेस से मिलाएगा और रजिस्टर्ड मालिक की जानकारी दिखाएगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आवारा पशु शहरी इलाकों में गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम, सड़क हादसे और सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। अहमदाबाद नगर निगम की टीमें अब तक मैनुअल प्रोसेस पर निर्भर थीं, जिसमें सीसीटीवी इमेज कैप्चर करना, गायों पर लगे आरएफआईटी टैग (रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) और माइक्रोचिप को क्रॉस-चेक करना शामिल था। ऐसा करने में समय, मैनपावर और संसाधन ज्यादा लगते थे।

फाइनल एआई सिस्टम जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद काम में तेजी लाने के लिए गांधीनगर में 'गिफ्ट' सिटी के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को डीप लर्निंग-बेस्ड मॉडल डेवलप करने के लिए हायर किया गया है। एक स्टीयरिंग कमेटी ने इस प्रपोजल की जांच की है और फाइनल एआई सिस्टम जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ नाक के निशानों पर निर्भर नहीं रहेगी। सटीकता बढ़ाने और गलत मिलान को रोकने के लिए गायों के दिखाई देने वाले निशान, दाग और चेहरे की यूनिक विशेषताओं का भी एनालिसिस किया जाएगा।

1.10 लाख गायों में आरएफआईडी टैग और माइक्रोचिप लगाए गए अहमदाबाद में अभी करीब 1.10 लाख गायों में आरएफआईडी टैग और माइक्रोचिप लगाए गए हैं, जिसका पूरा डेटाबेस नगर निगम के पास है। शहर में पहले से ही 126 स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो एआई सिस्टम में रियल-टाइम इमेज भेजेंगे।