Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

क्या इस शहर में बनेगी गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ, केंद्र सरकार ने दिया यह जवाब

Feb 13, 2026 03:01 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर, गुजरात
share Share
Follow Us on

मंत्री ने बताया कि हाई कोर्ट बेंचें जसवंत सिंह कमीशन की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार बनाई जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव हर तरह से पूरा होना चाहिए और इसमें राज्य के राज्यपाल की मंजूरी भी शामिल होना चाहिए।

क्या इस शहर में बनेगी गुजरात हाई कोर्ट की खंडपीठ, केंद्र सरकार ने दिया यह जवाब

गुजरात में लंबे समय से हाईकोर्ट की खंडपीठ बनाने की मांग की जा रही है, समय-समय पर इस बारे में अलग-अलग शहरों के वकीलों द्वारा अभियान भी चलाए गए, हालांकि कभी कुछ फैसला नहीं हो पाया। वहीं अब एकबार फिर पिछले कुछ समय से यही मांग लगातार उठ रही है। कुछ महीनों पहले सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय दिलाने के लिए 27 सीनियर वकीलों ने एक पैनल ने राजकोट में हाई कोर्ट की खंडपीठ खोलने की मांग की थी। वहीं ऐसी ही मांग सूरत के वकीलों की तरफ से भी की जा रही थी। जिसके बाद हाल ही में राज्यसभा में इस बारे में एक सवाल पूछा गया। इस दौरान गुजरात के एक सांसद ने सूरत में हाई कोर्ट की बेंच खोलने के बारे में एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में गुरुवार को केंद्र सरकार ने बताया कि फिलहाल सूरत या किसी अन्य शहर में गुजरात हाई कोर्ट की बेंच खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इस बारे में 'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंदभाई लालजीभाई ढोलकिया ने राज्यसभा में गैर तारांकित प्रश्न लगाते हुए केंद्र सरकार से तीन सवाल पूछे थे। इस दौरान उन्होंने पूछा था, (a) क्या संविधान का आर्टिकल 214 हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान करता है, जबकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 मुख्य सीट से दूर बेंच बनाने का प्रावधान करता है। (b) इस प्रावधान के तहत राज्यों में बनाए गए हाई कोर्ट की बेंचों का ब्यौरा क्या है, और (c) क्या सूरत में गुजरात हाई कोर्ट की बेंच बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

ये भी पढ़ें:गुजरात: अहमदाबाद में भीषण आग से दहशत, 100 को बचाया गया
ये भी पढ़ें:अरविंद केजरीवाल को गुजरात में बड़ा झटका, बड़े नेता ने छोड़ दिया साथ
ये भी पढ़ें:गुजरात में 'शक्ति कॉरिडोर' का शिलान्यास,पहले चरण में 950 करोड़ से होंगे इतने काम
ये भी पढ़ें:डॉक्टर्स ने 'हल्क' से बचाई डेढ़ साल के बच्चे की जान, अलर्ट करने वाला मामला

इस सवाल का जवाब केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि अभी सूरत में हाई कोर्ट बेंच बनाने का कोई पूरा प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने साफ किया कि हाई कोर्ट बेंचें जसवंत सिंह कमीशन की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार बनाई जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव हर तरह से पूरा होना चाहिए और इसमें राज्य के राज्यपाल की मंजूरी, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश और राज्य सरकार की तरफ से जरूरी खर्च और इंफ़्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं देने का भरोसा भी शामिल होना चाहिए।

मेघवाल ने बताया कि अभी सूरत में हाई कोर्ट बेंच बनाने के लिए भारत सरकार के पास कोई पूरा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsगुजरात न्यूज़no proposal to establish Gujarat High Court Bench in Surat, Centre govt to Rajya Sabha
;;;