दबाव कितना ही क्यों ना आए…; टैरिफ पर अमेरिका से तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा संदेश

भारत अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि चाहें कितना भी दवाब आए पर इससे बाहर आने का रास्ता निकाल लिया जाएगा। उन्होंने लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों से कहा है कि उनका हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरी है।

पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया में सभी आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति, सब कोई अपना करने में लगा है उसे हम भलिभांति देख रहे हैं। अहमदाबाद की इस धरती से, मैं अपने लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों, किसानों, पशुपालकों से कहूंगा, मैं गांधी की धरती से बोल रहा हूं, मेरे देश के छोटे उद्यमी हों, किसान हों, पशुपालक हों, मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों, पशुपालकों का कभी अहित नहीं होने देगी। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे।

अमेरिका ने जून 2025 में भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर 25 फीसदी शुल्क बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। इसके बाद सभी भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी के टैरिफ का ऐलान किया गया। वहीं 6 अगस्त को एक और टैरिफ बम फोड़ते हुए अमेरिका ने फिर रूस से तेल खरीदने के चलते और पेनल्टी के तौर 25 फीसदी टैरिफ और बढ़ा दिया। इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देगी।

पीएम मोदी ने आगे कहा, आज हर प्रकार की इंडस्ट्री का यहां विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा राज्य मैन्यूफैक्चरिंग हब बन गया है। देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां लगा रही हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन का भी गुजरात बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है।