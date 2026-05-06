तीन आतंकियों के खिलाफ NIA की चार्जशीट, 'रिसिन' से हमले की थी योजना
NIA ने ISIS से जुड़े तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये लोग जैविक जहर 'रिसिन' के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर आतंकी हमला करने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश रच रहे थे।
एनआई ने आतंकी संगठन ISIS से जुड़ी एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इन आरोपियों का मकसद सार्वजनिक जगहों पर जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करके मासूम लोगों की जान लेना था। मुख्य आरोपी हैदराबाद का रहने वाला डॉ. सैयद अहमद मोहिउद्दीन है और उसके दो साथी आजाद और मोहम्मद सुहेल उत्तर प्रदेश के हैं। इन सभी पर आतंकवादी गतिविधियों और अवैध हथियार रखने के आरोप लगे हैं। ये लोग विदेशों में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे।
इन धाराओं के तहत चार्जशीट
मुख्य आरोपी, हैदराबाद के रहने वाले डॉ. सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उनके दो साथी आरोपी - आजाद और मोहम्मद सुहेल (दोनों यूपी के रहने वाले) के खिलाफ अहमदाबाद (गुजरात) की NIA स्पेशल कोर्ट में यूएपीए, बीएनएस और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।
युवाओं की भर्ती की
अपने-अपने आईएस के विदेशी हैंडलरों के आदेशों पर काम करते हुए आरोपियों ने कोआर्डिनेटड तरीके से काम किया। उन्होंने हैंडलरों की ओर से कट्टरपंथी बनाए गए कमजोर युवाओं को जिहाद का समर्थन करने और अवैध प्रतिबंधित हथियारों तथा बायोटेररिज्म (जैविक आतंकवाद) के जरिए आतंक फैलाने के लिए भर्ती किया।
'रिसिन' जहर का इस्तेमाल करने का था प्लान
उन्होंने IS के नापाक एजेंडे को अंजाम देने के लिए 'रिसिन' नाम के घातक जहर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। ‘रिसिन’ प्राकृतिक रूप से अरंडी के तेल के बीजों में पाया जाता है। इसको केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की अनुसूची में भी लिस्ट कराया गया था।
बरामद किया गया था 4 लीटर अरंडी का तेल
असल में यह मामला गुजरात एटीएस की ओर से दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई नवंबर 2025 में डॉ. मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद हुई जिन्होंने चीन से एमबीबीएस किया है। उन्हें एक टोल प्लाजा पर अपनी कार में अवैध हथियार, चार लीटर अरंडी का तेल और कुछ गलत सामान ले जाते हुए पकड़ा गया था। एटीएस की जांच के बाद उसी दिन दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया।
जांच से यह पता चला कि आजाद और सुहेल ने पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक गुप्त जगह से पैसे और हथियारों के पैकेट उठाए थे। उन्हें गुजरात के छतरल में रख दिया था ताकि मोहिउद्दीन उन्हें वहां से ले जा सके।
ISIS का 'अमीर' बनाने का किया था वादा
NIA ने जनवरी 2026 में जांच अपने हाथ में ले लिया था। एनआईए ने पाया कि मोहिउद्दीन को उसके हैंडलर ने इस साजिश में शामिल किया था। इसके बदले में उसे दक्षिण एशिया में ISIS का 'अमीर' (प्रमुख) बनाने का वादा किया गया था। उसने हैदराबाद स्थित अपने घर को अरंडी के बीजों से 'रिसिन' बनाने वाली एक गुप्त प्रयोगशाला में बदल दिया था।
जान-बूझकर साजिश में शामिल हुए आरोपी
NIA की जांच से पता चला कि अन्य दो आरोपियों ने भी जान-बूझकर इस साजिश में हिस्सा लिया। दोनों हैंडलरों के साथ लगातार काम करते रहे। दोनों ने आतंक से हासिल पैसों को लिया और इस्तेमाल किया। दोनों ने रेकी (जासूसी) की और अवैध हथियार एवं गोला-बारूद जमा किए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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