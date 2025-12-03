Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Newborn baby rescued after breaking hospital windows in Bhavnagar; VIDEO
कॉम्प्लेक्स में लगी आग! अस्पताल की खिड़कियां तोड़कर बचाए गए नवजात शिशु; VIDEO

कॉम्प्लेक्स में लगी आग! अस्पताल की खिड़कियां तोड़कर बचाए गए नवजात शिशु; VIDEO

संक्षेप:

कॉम्प्लेक्स में मौजूद अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पहली मंजिल पर मौजूद अस्पताल की खिड़कियों की कांच तोड़कर वहां मौजूद नवजात शिशुओं का रेस्क्यू किया गया। बच्चों को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Wed, 3 Dec 2025 05:30 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भावनगर
share Share
Follow Us on

बुधवार सुबह गुजरात के भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। बेसमेंट से शुरू हुई आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। कॉम्प्लेक्स में मौजूद अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पहली मंजिल पर मौजूद अस्पताल की खिड़कियों की कांच तोड़कर वहां मौजूद नवजात शिशुओं का रेस्क्यू किया गया। बच्चों को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आग जैसे ही बढ़ने लगी, लोगों ने अस्पताल में भर्ती नवजात शिशुओं और अन्य मरीजों को जल्दी-जल्दी बाहर निकाला। पहली मंजिल पर मौजूद शिशुओं को कांच के शीशे तोड़कर तौलिए में लपेटकर बाहर निकाला गया। हालांकि अस्पताल के अंदर आग नहीं लगी थी, लेकिन अंदर धुआं भर जाने के कारण मरीजों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऐसा करना जरूरी था।

इधर सोशल मीडिया पर बच्चों को रेस्क्यु करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई देता है कि कई लोग सीढ़ियां लगाकर पहली मंजिल के छज्जे में खड़े होते हैं। वहीं बगल के हिस्से से काला धुआं उठता दिखाई देता है। तौलिए में लिपटे नवजात शिशुओं को एक-एककर उतारा जाता है। वीडियो में एंबुलेंस के सायरन की आवाजें भी सुनाई देती है। लोगों की सूझ-बूझ से कोई जनहानि नहीं हुई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 19-20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग बुझाने के लिए 5 फायर फाइटर और 50 से ज्यादा दमकल कर्मियों को तैनात किया गया था। नगर निगम कमिश्नर एन.वी. मीना ने बताया कि आग लगने की वजह- ग्राउंड फ्लोर पर जमा कचरा था। आग तेजी से फैल रही थी और धुआं अस्पताल तक पहुंच रहा था। हालांकि आग लगने की सटीक वजह अब तक सामने नहीं आई है, जांच जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।