Hindi Newsगुजरात न्यूज़New train starts between two cities of Gujarat, travel will be done in few rupees
केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में दो नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, दो शहरों के बीच सिर्फ 45 रुपए में हो जाएगा सफर

केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में दो नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, दो शहरों के बीच सिर्फ 45 रुपए में हो जाएगा सफर

संक्षेप: यह ट्रेन दोनों दिशाओं में राणावाव, वांसजालिया, कटकोला, बलवा, जामजोधपुर, पनेली मोती, उपलेटा, धोराजी, जेतलसर, नवागढ़, वीरपुर, गोंडल, रिबाडा और भक्तिनगर स्टेशनों पर रुकेगी।

Sat, 15 Nov 2025 01:08 AMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट, गुजरात
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को गुजरात के दो शहरों के बीच शुरू हुई एक नई ट्रेन (ट्रेन नंबर 59562/61) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन राजकोट और पोरबंदर शहर के बीच रोजाना चलेगी और आते-जाते समय दोनों दिशाओं में 14 स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने बताया कि इस ट्रेन को शुरू करने का मकसद दैनिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए एक सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करना है, जिससे पूरे क्षेत्र के यात्रियों, छात्रों और स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन का किराया बेहद कम है और यात्रियों को इसमें सिर्फ 45 में यात्रा की सुविधा मिलेगी।

इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा, 'राजकोट से पोरबंदर के लिए दो नई ट्रेन शुरू हो रही हैं। इन दो ट्रेनों के शुरू होने से इन दो शहरों के बीच में आना-जाना सस्ता, सुविधायुक्त और आसान होगा। इसके अलावा राजकोट और पोरबंदर के बीच कामकाज और अप-डाउन करने वाले लोगों को भी फायदा होगा और इन ट्रेनों के शुरू होने से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। साथ ही जो स्टूडेंट राजकोट और पोरबंदर में पढ़ते हैं, उन्हें भी अप-डाउन करने में फायदा होगा।' यह नई सेवा हजारों दैनिक यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर सुविधा का वादा करती है। इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मांडविया ने लिखा, 'राजकोट-पोरबंदर की जनता, कामगारों, विद्यार्थियों, आदि के ‘Suffer’ को ‘सुगम सफर’ में बदलने के लिए मोदी जी का धन्यवाद।'

कब चलेगी, कहां रुकेगी?

इन दोनों ट्रेनों में से ट्रेन संख्या 59561 (राजकोट-पोरबंदर पैसेंजर ट्रेन) रोजाना सुबह 8 बजकर 35 मिनट पर राजकोट से रवाना होगी और उसी दिन दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर पोरबंदर पहुंचेगी। जबकि वापसी में ट्रेन नंबर 59562 (पोरबंदर-राजकोट पैसेंजर ट्रेन) हर दिन दोपहर ढाई बजे पोरबंदर से रवाना होगी और उसी दिन शाम को 6 बजकर 55 मिनट पर राजकोट पहुंचेगी। इस दौरान दोनों दिशाओं में ट्रेन राणावाव, वांसजालिया, कटकोला, बलवा, जामजोधपुर, पनेली मोती, उपलेटा, धोराजी, जेतलसर, नवागढ़, वीरपुर, गोंडल, रिबाडा और भक्तिनगर स्टेशन पर रुकेगी।

ट्रेन संख्या 59562

ट्रेन का नाम- पोरबंदर-राजकोट पैसेंजर

प्रस्थान: 14:30 बजे

आगमन: 18:55 बजे (उसी दिन)

सेवा की तिथियां: प्रतिदिन

ट्रेन संख्या 59561

ट्रेन का नाम: राजकोट-पोरबंदर पैसेंजर

प्रस्थान: 08:35 बजे

आगमन: 13:15 बजे (उसी दिन)

कब चलेगी: प्रतिदिन

स्टॉपेज: दोनों दिशाओं में राणावाव, वांसजालिया, कटकोला, बलवा, जामजोधपुर, पनेली मोती, उपलेटा, धोराजी, जेतलसर, नवागढ़, वीरपुर, गोंडल, रिबाडा और भक्तिनगर स्टेशन।

