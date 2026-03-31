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गुजरात में बारिश का नया दौर; आज 7 जिलों में येलो अलर्ट, 4 अप्रैल तक भीगेंगे ये जिले; मौसम विभाग का अलर्ट

Mar 31, 2026 03:08 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
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सोमवार को बना पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू संभाग के ऊपर, समुद्र तल से 3.1 km की ऊंचाई पर, ऊपरी हवाओं के चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दिखाई दे रहा है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 02 अप्रैल, 2026 से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है।

गुजरात में बारिश का नया दौर; आज 7 जिलों में येलो अलर्ट, 4 अप्रैल तक भीगेंगे ये जिले; मौसम विभाग का अलर्ट

Gujarat Weather News: गुजरात के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के असर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बीते दो दिन से बादल छाए हुए हैं, और इस दौरान कई स्थानों पर तो बारिश भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 अप्रैल से एकबार फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके असर से इस पूरे हफ्ते प्रदेश में बादलों और बारिश की लुकाछिपी चलती रहेगी। मंगलवार के मौसम की बात करें तो विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में गरज-चमक के साथ बादल गरजने और बिजली कड़कने की संभावना जताते हुए बारिश की संभावना जताई है। हालांकि एक दिन बाद यानी 1 अप्रैल के लिए विभाग ने प्रदेश में शुष्क मौसम की संभावना जताई है। लेकिन इसके बाद शुरू होने वाला बारिश का दौर रविवार तक जारी रहेगा।

हफ्ते में इन चार दिन बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग ने आज 31 मार्च (मंगलवार) के लिए गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, मेहसाणा, अमरेली और भावनगर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की जोरदार संभावना है। इसके अलावा अन्य शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

2 अप्रैल गुरुवार को प्रदेश के बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर और कच्छ जिलों में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की बहुत अधिक संभावना है। इस दौरान यहां बिजली कड़कने, हल्की आंधी आने और 30 से 40 kmph की रफ्तार से सतही हवाएं चलने की भी पूरी उम्मीद है।

3 अप्रैल शुक्रवार को प्रदेश के बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, अमरेली, भावनगर और कच्छ जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ ही 30 से 40 किमी प्रतिघंटा (झोंकों के साथ) की रफ्तार से सतही हवाओं के चलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इन जगहों पर हल्की गरज-चमक के साथ बारिश होने की अत्यधिक संभावना है।

4 अप्रैल शनिवार को गुजरात क्षेत्र के बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, वलसाड और सौराष्ट्र के अमरेली और भावनगर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की बहुत अधिक संभावना है। इस क्षेत्र के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की बहुत अधिक संभावना है।

शनिवार तक गुजरात के मौसम का हाल।

अमरेली रहा सबसे गर्म, तो नलियां सबसे ठण्डा

मंगलवार सुबह साढ़े आठे बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बारिश हुई। इस दौरान कच्छ जिले के नलियां शहर में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। बीते दिन प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस अमरेली में दर्ज किया गया, वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस नलियां में दर्ज किया गया। बीते दिन सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई, हालांकि बाकी क्षेत्रों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। वहीं कच्छ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई, बाकी क्षेत्रों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा या काफी ज्यादा रहा, जबकि बाकी क्षेत्रों में यह सामान्य ही रहा।

मौसम की परिस्थितियां

सोमवार को बना पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू संभाग के ऊपर, समुद्र तल से 3.1 km की ऊंचाई पर, ऊपरी हवाओं के चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मध्य क्षोभमंडल स्तरों में एक ट्रफ (गर्त) भी मौजूद है, जिसका अक्ष समुद्र तल से 5.8 km की ऊंचाई पर, लगभग 70 डिग्री पूर्व देशांतर के सहारे और 26 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में स्थित है। एक अन्य ऊपरी हवाओं का चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जो समुद्र तल से 1.5 km की ऊंचाई तक फैला हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 02 अप्रैल, 2026 से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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