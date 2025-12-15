दिल्ली के लिए नई स्पेशल ट्रेन की घोषणा, इन राज्यों से होकर गुजरेगी; कब चलेगी, कहां रूकेगी, देखें पूरा शेड्यूल

संक्षेप: ट्रेन नंबर 04061 की बुकिंग 14 दिसंबर 2025 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर हासिल की जा सकती है।

गुजरात से दिल्ली आने-जाने वाले रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए पश्चिमी रेलवे ने विशेष किराये पर एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन चार राज्यों (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली) से होकर गुजरेगी, ऐसे में इन राज्यों में आने वाले स्टेशनों के यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इस बारे में रेलवे की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई। रेलवे ने बताया कि गुजरात के साबरमती स्टेशन से दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन के बीच विशेष किराये पर विशेष ट्रेन चलाई जाएगी और इन दोनों स्टेशनों के बीच यह ट्रेन रास्ते में 14 स्टेशनों पर रूकेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में साबरमती, साबरमती, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर रुकेगी।

किस-किस दिन चलेगी ट्रेन? पश्चिमी रेलवे (WR) के अनुसार साबरमती और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इनमें से ट्रेन नंबर 04061 (साबरमती से दिल्ली सराय रोहिल्ला) 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सोमवार, गुरुवार, रविवार और बुधवार (चार फेरे) को चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 04062 (दिल्ली सराय रोहिल्ला से साबरमती) 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच रविवार, बुधवार, शनिवार और मंगलवार (चार फेरे) चलेगी। इन दोनों ट्रेनों के समय, फेरे, चलने के दिन और उनमें लगने वाले कोच के बारे में पश्चिम रेलवे ने विस्तृत जानकारी दी। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है...

> ट्रेन नंबर 04061 (कुल 4 फेरे) ट्रेन का नाम: साबरमती - दिल्ली सराय रोहिल्ला (स्पेशल)

कब-कब चलेगी: 22 दिसंबर, 25 दिसंबर, 28 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025

प्रस्थान (डिपार्चर): सुबह 05:15 बजे (सोमवार, गुरुवार, रविवार और बुधवार)

आगमन (अराइवल): रात 23:30 बजे (उसी दिन)

> ट्रेन नंबर 04062 (कुल 4 फेरे) ट्रेन का नाम: दिल्ली सराय रोहिल्ला - साबरमती (स्पेशल)

कब-कब चलेगी: 21 दिसंबर, 24 दिसंबर, 27 दिसंबर और 30 दिसंबर 2025

प्रस्थान (डिपार्चर): सुबह 08:10 बजे (रविवार, बुधवार, शनिवार और मंगलवार)

आगमन (अराइवल): रात 00.30 बजे (अगले दिन)

स्टॉपेज- यह ट्रेन दोनों दिशाओं में साबरमती, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे।