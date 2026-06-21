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NEET एग्जाम के दौरान हिजाब और कंठी को लेकर विवाद, अहमदाबाद के सेंटर में जमकर हंगामा

Mohit पीटीआई, अहमदाबाद
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अहमदाबाद में नीट री-एग्जाम के दौरान एक सेंटर पर उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब कुछ अभिभावक हिंदू छात्रों के पवित्र धागे उतरवाने और हिजाब पहनी छात्राओं को सेंटर पर एंट्री का विरोध करने लगे। हालांकि पुलिस ने समय पर बीच-बचाव किया और स्थिति को संभाला।

NEET एग्जाम के दौरान हिजाब और कंठी को लेकर विवाद, अहमदाबाद के सेंटर में जमकर हंगामा

देशभर में आज नीट री-एग्जाम आयोजित हुआ। इस दौरान हर सेंटर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। नकल को रोकने के लिए छात्रों की सख्ती से जांच की गई। गुजरात के अहमदाबाद के एक सेंटर पर 'कंठी' और हिजाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान अभिभावकों ने जांच के दौरान छात्रों के हाथ से 'कंठी' निकलवाने और हिजाब पहनकर सेंटर पर आईं छात्रों को अंदर जाने पर आपत्ति जताई।

मामला वस्त्रपुर इलाके के एक सेंटर का है। हिंदू संगठन के दो सदस्यों ने कथित तौर पर एग्जाम सेंटर के बाहर माहौल खराब करने की कोशिश की और फिर उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया और छोड़ दिया गया।

ड्रेस कोड को लेकर गलतफहमी

असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जयेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि 'विवाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ड्रेस कोड नियमों को लेकर गलतफहमी के वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि सेंटर पर मौजूद अधिकारियों ने तय नियमों के तहत छात्रों से कुछ चीजें निकालने कहा था जिनमें हिंदुओं का पवित्र धागे और अन्य एक्सेसरीज शामिल थीं।'

उन्होंने कहा ‘कुछ अभिभावकों ने हिंदू छात्रों के पवित्र धागे (कंठी, रक्षा-सूत्र और जनेऊ) उतारे जाने का विरोध किया, जबकि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को सेंटर में जाने की अनुमति पर आपत्ति जताई।’

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सेंटर के बाहर आमने-सामने AIMIM और हिंदू संगठन

इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और हिंदू संगठन के सदस्य सेंटर के बाहर जमा हो गए और इस दौरान थोड़ी देर के लिए तनाव जैसी स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने बीच-बचाव किया और दोनों संगठनों और अभिभावकों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइंस बताईं।'

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पुलिस ने समझाया तब शांत हुआ मामला

असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जयेश ब्रह्मभट्ट ने बताया कि 'हिंदू संगठन से जुड़े दो लोगों को सेंटर के पास हंगामा करने के वजह से पुलिस थाने ले जाया गया और समझाने के बाद छोड़ दिया गया।' उन्होंने यह भी साफ किया कि दोनों को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही हिरासत में लिया गया।

उन्होंने कहा कि ‘अधिकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ड्रेस कोड गाइडलाइन के तहत अपना काम कर रहे थे। नियमों को लेकर कुछ अभिभावकों में कन्फ्यूज की वजह से विवाद हुआ। अभिभावकों को गाइडलाइन के बारे में बताया गया और फिर स्थिति सामान्य हो गई और शांति बनी हुई है।’

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10,445 उम्मीदवारों दिया एग्जाम

आपको बता दें कि अहमदाबाद में 10,445 उम्मीदवारों 23 एग्जाम सेंटर पर दोबारा एग्जाम दिया। इससे पहले 3 मई को नीट एग्जाम हुआ था मगर पेपर लीक के बाद एग्जाम को रद्द कर 21 जून को री-एग्जाम शेड्यूल किया गया था।

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