पति-पत्नी की हत्या के 2 दोषी, जेल में पनपा प्यार तो हो गए फारर; 5 साल बाद गिरफ्तार

संक्षेप: अपने-अपने पार्टनर की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे दो कैदियों में प्यार हुआ। दोनों पैरोल पर बाहर आए और शादी कर फरार हो गए। जीवन अच्छा चल रहा था, तभी पुलिस की एंट्री हो गई।

जिंदगी में कुछ चीजें हम तय करते हैं और कुछ ऐसी हैं जिनपर हमारा वश नहीं होता। लेकिन इसी जिंदगी में कुछ ऐसी भी चीजें हैं, जो हमें किसी समय पसंद नहीं होती और जिंदगी के किसी दूसरे पड़ाव पर बहुत खूबसूरत लगने लगती है। कई बार ऐन मौके पर यह खुशी भी किसी पहले लिए गए गलत काम के कारण छिन जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ सूरत की एक जेल में अपने-अपने पार्टनर की हत्या कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे दो लोगों के साथ। दोनों ने अपने पार्टनर की हत्या की और जेल गए। जेल में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी कर ली। पैरोल पर बाहर आए और फरार हो गए। अब 5 सालों की तलाश के बाद पुलिस ने दोनों हरियाणा से गिरफ्तार किया है।

बात 15 साल पहले की है। बिहार के रहने वाले रियाज मंसूरी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए सूरत जेल भेज दिया। गुजरात की रहने वाली किन्नरी पटेल ने भी अपने पति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए सलाखों के पीछ भेज दिया। सीमेंट और ईंट की मजबूत दीवारों के पीछे लोहे की सलाखों के अंदर दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात करते-करते दोनों के बीच प्यार का सुंदर फूल भी खिल गया। दोनों पैरोल पर जेल से बाहर आए और शादी कर ली। शादी के बाद दोनों फरार हो गए और हरियाणा जा बसे। यहां उनका एक बच्चा हुआ जो अब पांच साल का है। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कहते हैं कि पुराने कर्म आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं। लंबे समय से तलाश कर रही पुलिस यहां पहुंची और जेल में शुरू हुई कहानी को पुलिस ने फिर से जेल के फ्रेम में पहुंचा दिया।