राजकोट में मर्डर! युवक को दोस्तों ने चाकू से गोदकर मार डाला

संक्षेप: गुजरात के राजकोट में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के जाम टावर के पास सोमवार की शाम एक शख्स को उसके ही दोस्तों ने चाकू से हमलाकर मार डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गुजरात के राजकोट में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के जाम टावर के पास सोमवार की शाम एक शख्स को उसके ही दोस्तों ने चाकू से हमलाकर मार डाला। मृतक की पहचान कमल मुलियाना के रूप में हुई है। कमल गांधीग्राम का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कमल सोमवार शाम को सीएलएफ गेट के पास बैठ था, तभी कुछ लोगों ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कमल की गर्दन और पेट पर गंभीर चोटें आईं। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायल कमल को राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कमल को मृत घोषित कर दिया।