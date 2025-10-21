राजकोट में मर्डर! युवक को दोस्तों ने चाकू से गोदकर मार डाला
संक्षेप: गुजरात के राजकोट में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के जाम टावर के पास सोमवार की शाम एक शख्स को उसके ही दोस्तों ने चाकू से हमलाकर मार डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गुजरात के राजकोट में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के जाम टावर के पास सोमवार की शाम एक शख्स को उसके ही दोस्तों ने चाकू से हमलाकर मार डाला। मृतक की पहचान कमल मुलियाना के रूप में हुई है। कमल गांधीग्राम का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कमल सोमवार शाम को सीएलएफ गेट के पास बैठ था, तभी कुछ लोगों ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कमल की गर्दन और पेट पर गंभीर चोटें आईं। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायल कमल को राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कमल को मृत घोषित कर दिया।
इस मामले पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रद्युम्न नगर पुलिस इंस्पेक्टर वीआर वसावा ने कहा कि पीड़ित अपने दोस्तों के साथ था, इस दौरान उसका दोस्तों से झगड़ा हुआ और उसपर हमला कर दिया गया। इस दौरान उसपर चाकुओं से जोरदार हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके बीच पुरानी दुश्मनी भी थी। वसावा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
