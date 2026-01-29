मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज का काम पूरा, मेट्रो टनल के ऊपर बना

संक्षेप: ब्रिज को साइट पर जमीन से 16.5 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी ट्रस पर असेंबल किया गया। असेंबली पूरी होने के बाद, अस्थायी सपोर्ट को सावधानी से हटाया गया, और फिर सुरक्षा और स्ट्रक्चरल सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिज को नीचे उतारते हुए स्थायी सपोर्ट सिस्टम पर ठीक से रखा गया।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गुजरात के अहमदाबाद में 100 मीटर लम्बे 'मेक इन इंडिया' स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस ब्रिज की ऊंचाई 14 मीटर और चौड़ाई 15.5 मीटर है और इसे महाराष्ट्र के वर्धा जिले की एक वर्कशॉप में बनाकर ट्रेलर्स की मदद से यहां लाया गया था। इस बात की जानकारी NHSRCL (नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की ओर से गुरूवार को एक प्रेस रिलीज में दी गई। जिसमें बताया गया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अहमदाबाद जिले में भूमिगत मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लम्बे स्टील ब्रिज का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परियोजना के लिए राज्य में बनने वाले कुल 17 स्टील ब्रिज में से यह पूरा होने वाला 13वां स्टील ब्रिज है।

अहमदाबाद जिले में बुलेट ट्रेन वायाडक्ट 30 से 50 मीटर तक के स्पैन-बाय-स्पैन स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके बनाया जा रहा है। हालांकि, यहां पर यह मार्ग कालूपुर और शाहपुर मेट्रो स्टेशन के बीच जुड़ने वाली भूमिगत मेट्रो टनल के ऊपर से गुजरता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि बुलेट ट्रेन स्ट्रक्चर का कोई भी भार मेट्रो सुरंग पर ना पड़े, नींव को टनल से काफी दूर रखा गया है।

इसके लिए स्पैन की लंबाई को लगभग 100 मीटर तक बढ़ाना पड़ा। जिसके चलते इस हिस्से में सुपरस्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन को एसबीएस वायाडक्ट से बदलकर स्टील ट्रस ब्रिज के रूप में फिर से डिजाइन किया गया, जिससे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो के इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) दोनों के लिए स्ट्रक्चरल सुरक्षा सुनिश्चित हो गई।

प्रेस रिलीज में बताया गया कि ब्रिज को साइट पर जमीन से 16.5 मीटर की ऊंचाई पर अस्थायी ट्रस पर असेंबल किया गया। असेंबली पूरी होने के बाद, अस्थायी सपोर्ट को सावधानी से हटाया गया, और फिर सुरक्षा और स्ट्रक्चरल सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिज को नीचे उतारते हुए स्थायी सपोर्ट सिस्टम पर ठीक से रखा गया। 1098 मीट्रिक टन वजन वाला यह स्टील ब्रिज पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद साबरमती मुख्य लाइन के समानांतर स्थित है।