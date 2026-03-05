मुंबई के मेयर ने गुजरात के मुख्यमंत्री से मांगे एशियाई शेर, चिट्ठी लिखकर लगाई गुहार
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तावड़े ने 25 फरवरी को लिखे पत्र में गुजरात सरकार से मुंबई के बायकुला क्षेत्र स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर में दो नर और दो मादा शेरों के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया।
मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर उनकी सरकार से सेवाभाव के तौर पर शहर के चिड़ियाघर के लिए एशियाई शेरों के दो जोड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तावड़े ने 25 फरवरी को लिखे पत्र में गुजरात सरकार से मुंबई के बायकुला क्षेत्र स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर में दो नर और दो मादा शेरों के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया।
मुंबई के मेयर ने लिखी चिट्ठी
यह चिड़ियाघर रानीबाग के नाम से प्रसिद्ध है। पत्र के अनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने चिड़ियाघर के आधुनिकीकरण परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है जिसमें हम्बोल्ट पेंगुइन प्रदर्शनी, आंतरिक उद्यान, टिकट कार्यालय, पशु अस्पताल, संगरोध क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। परियोजना के दूसरे चरण के तहत एशियाई शेरों, बाघों, भालू, लकड़बग्घे, तेंदुओं, चित्तीदार हिरणों और पक्षियों सहित कई जानवरों के लिए नए बाड़े तथा आवास बनाए गए हैं।
मेयर ने कहा कि शेरों के बाड़े को विशेष रूप से गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित मालधारी बस्तियों की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसमें गुफाएं, पानी की सुविधाएं, विश्राम आश्रय, मचान समेत आगंतुकों के लिए कई सुविधाएं हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, चिड़ियाघर ने पहले जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर से विनिमय के आधार पर एशियाई शेर प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया था।
एशियाटिक शेर के बारे में जानिए
एशियाटिक शेर शेरों की एक दुर्लभ प्रजाति है, जो मुख्य रूप से भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के जंगलों में पाई जाती है। यह अफ्रीकी शेर से थोड़ा छोटा होता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान पेट के नीचे लटकती त्वचा की तह (belly fold) है। ये झुंड में रहता है, लेकिन इसके झुंड अफ्रीकी शेरों की तुलना में छोटे होते हैं। यह मुख्य रूप से हिरण, नीलगाय और जंगली सूअर जैसे जानवरों का शिकार करता है। कभी समय था जब यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों की वजह से इसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
