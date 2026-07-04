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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का 80 फीसदी काम पूरा; कब दौड़ेगी? रेल मंत्री ने बताया

Krishna Bihari Singh वार्ता, अहमदाबाद
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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है और 2027 में बुलेट ट्रेन सेवा का पहला चरण शुरू हो जाएगा।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का 80 फीसदी काम पूरा; कब दौड़ेगी? रेल मंत्री ने बताया

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना का करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री ने यह भी बताया कि साल 2027 में बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे बुलेट ट्रेन की आवाजाही बढ़ाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में रेलवे की 5 बड़ी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर जनप्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक कर शहर और रेलवे से जुड़ी विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में अहमदाबाद और रेलवे से संबंधित 5 प्रमुख परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

2027 में सूरत-बिलीमोरा सेक्शन पर पहला चरण

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में सूरत-बिलीमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन सेवा का पहला चरण शुरू हो जाएगा। फिर परियोजना का विस्तार क्रमिक रूप से वापी -सूरत, अहमदाबाद और अंततः मुंबई तक किया जाएगा।

पहली बार बुलेट ट्रेन परियोजना में लगी टीबीएम

बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पहली बार टीबीएम यानी 'टनल बोरिंग मशीन' का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी में विशेष रूप से निर्मित टीबीएम मार्च 2026 में चीन से समुद्री मार्ग के जरिए आयात की गईं थीं। ये टीबीएम 'एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' कंपनी की हैं। कंपनी कुल 20.37 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रही है।

65 मीटर की गहराई में बनेगी सुरंग

बुलेट ट्रेन की सुरंग परियोजना में 7 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के नीचे बनाया जाएगा। यह सुरंग सतह से 65 मीटर की गहराई में बनेगी। टीबीएम मशीन विक्रोली में जमीन की सतह से 56.6 मीटर की गहराई में लगाई गई है। पहली टीबीएम विक्रोली से बीकेसी स्टेशन की ओर सुरंग खोदने का काम शुरू करेगी। इसकी कुल दूरी 5.8 किलोमीटर है।

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गुजरात, विशेष रूप से अहमदाबाद में विश्वस्तरीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक रेलवे स्टेशन, बेहतर सड़क संपर्क और अत्याधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, शहरी ट्रैफिक सुगम होगा और क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

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पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में 'सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी)' इकाई का उद्घाटन किया। पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मौजूदा वक्त में भारत उत्पादों और कल-पुर्जों से लेकर सेमीकंडक्टर तक पूरी इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला बना रहा है। यह देश के 'विकसित भारत' का खाका है। यह उस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला कदम है जो बीते एक दशक के दौरान भारत में ही हुई है।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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