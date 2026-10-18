हर महीने आता 60 हजार किराया, मां छोटे बेटे को दे देती थी; संपत्ति विवाद में बड़े बेटे पर दोनों की हत्या का आरोप
सूरत में संपत्ति विवाद और हर महीने तीन दुकानों से आने वाले 60 हजार रुपये को लेकर अक्सर होने वाले विवाद के चलते व्यक्ति ने मां और छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी।
गुजरात के सूरत शहर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रविवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर संपत्ति विवाद और हर महीने तीन दुकानों से आने वाले 60 हजार रुपये किराया को लेकर अपनी मां और छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। आरोपी बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने हत्या का केस दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस उपायुक्त कनन देसाई ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी श्रीनिवास (40) को घटना के कुछ ही घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना रविवार (18 अक्टूबर) सुबह करीब साढ़े सात बजे शहर के लिंबायत इलाके की सहजानंद सोसाइटी में हुई।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मृतकों की पहचान मल्लेश्वरी गोडुरु और उनके सबसे छोटे बेटे राजू के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से तेलंगाना का है और सूरत में रह रहा था।
किराये और संपत्ति को लेकर था विवाद
पुलिस उपायुक्त के अनुसार, मल्लेश्वरी गोडुरु की तीन दुकानों से मिलने वाले किराये और संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद था। इन दुकानों से हर महीने करीब 60,000 रुपये किराया मिलता है।
मां के फैसले से बड़ा बेटा रहता था काफी नाराज
मल्लेश्वरी अपने छोटे बेटे राजू के साथ रहती थीं और उसे दुकानों का किराया देती थीं। बताया जाता है कि उनके इस फैसले से उनका बड़े बेटा श्रीनिवास नाराज रहता था। परिजनों के अनुसार, श्रीनिवास संपत्ति और किराये की रकम में अपने, राजू और एक अन्य भाई रमेश के बीच बराबर बंटवारा चाहता था।
पुलिस ने और क्या-क्या बताया?
देसाई ने कहा, '' संपत्ति के बंटवारे को लेकर पिछले दो साल से विवाद चल रहा था और इसे सुलझाने के लिए बैठकें भी हुई थीं। मल्लेश्वरी ने फिलहाल संपत्ति का बंटवारा नहीं करने और इसके बजाय अपने सबसे छोटे बेटे को किराये की रकम देने का फैसला किया था, जिसके साथ वह रहती थीं।''
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस व्यवस्था को लेकर नाराज श्रीनिवास रविवार सुबह घर पहुंचा और कथित तौर पर चाकू से अपनी मां तथा छोटे भाई पर हमला कर दिया। हमले में दोनों को जानलेवा चोटें आईं।
पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला
अधिकारी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और श्रीनिवास से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच में जुट गई है।
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