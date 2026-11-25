मां ने अवैध संबंध रखने से किया इनकार तो बेटी से लिया बदला, 2 साल की बच्ची का कर डाला रेप; गुजरात में खौफनाक कांड
गुजरात के भरूच में पति के दोस्त बार बार महिला पर अवैश रिश्ता बनाने के लिए दबाव डालता रहा लेकिन महिला ने हर बार इनकार कर दिया। इससे आरोपी इतना बौखला गया कि उसने महिला की 2 साल की बेटी को ही निशाना बना लिया।
गुजरात के भरूच से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 2 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी मां ने आरोपी के साथ अवैध संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। मां से बदला लेने के लिए आरोपी बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दूर ले गया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी की पहचान 28 साल के सुरेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। वे महिला के पति का दोस्त बताया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक, वे कई बार महिला को उसके साथ अफेयर करने के लिए मनाने की कोशिश कर चुका था लेकिन महिला ने हर बार उसे मना कर दिया।
महिला की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक आखिरी बार जब उसने शख्स को मना किया तो उसने धमकी दी थी कि महिला को इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद उसने बदला लेने के लिए उसकी दो साल की बच्ची को निशाना बनाया और उसका रेप किया। घटना उस वक्त की है जब बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी उसके पास आया और चॉकलेट का लालच देकर उसे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने बच्ची का रेप किया। इस घटना में बच्ची गंभीर तौर पर घायल हो गई।
आरोपी गिरफ्तार
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, परिवारवालों को जैसे ही घटना का पता चला, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो ऐक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे भरूच के पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया जहां पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड की कार्रवाई शुरू की। बाद में उसे भरूच की एक विशेष अदालत में पेश किया गया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
असम में प्रेमिका की बेटी से रेप
असम से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक महिला की नौ साल बेटी से रेप के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। घटना असम के कछार जिले की है।
महिला और आरोपी व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध था और दोनों जल्द शादी करने वाले थे। शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। बच्ची की मां ने बताया कि उनके परिवार ने दो हफ्ते पहले पुलिस से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। यह मामला उस वक्त सामने आया जब बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे 11 नवंबर को डॉक्टर के पास ले जाया गया।
बच्ची की मां ने कहा, हमने 11 नवंबर को रंगिरखारी पुलिस चौकी में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्होंने पीड़िता की मेडिकल जांच कराने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद वे बार-बार पुलिस चौकी गए और कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उन्होंने कछार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) पी पी सैकिया से मुलाकात की और एक नई शिकायत दर्ज कराई। किया ने बताया कि एक उप-निरीक्षक समेत दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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