5 साल के बेटे के साथ 14वीं मंजिल से कूद गई मां, नाबालिग की मौत, महिला की हालत गंभीर

संक्षेप: गुजरात के सूरत शहर में गुरुवार को एक महिला ने अपने पांच साल के बेटे के साथ 14 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। इसमें नाबालिग की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर है।

गुजरात के सूरत शहर से गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश में अपने पांच साल के बेटे के साथ 14 मंजिला रिहायशी इमारत से छलांग लगा दी। इस हादसे में मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना खाटोदरा इलाके के भातर चार रास्ता के पास स्थित सुमन आवास अपार्टमेंट में सुबह करीब 10 बजे हुई। महिला अपने बेटे को गोद में लेकर इमारत की सबसे ऊपरी मंज़िल पर पहुंची और वहां से नीचे कूद गई।

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने पांच साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला को गंभीर हालत में भर्ती किया गया है।

खाटोदरा थाने के पुलिस निरीक्षक बी.आर. राबरी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या के प्रयास का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, “महिला अपने नाबालिग बेटे को लेकर 14वीं मंज़िल से कूदी थी। बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला को गंभीर चोटें आई हैं।”

फिलहाल महिला की पहचान की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला इस हद तक कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर हुई। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक तनाव, मानसिक दबाव या किसी अन्य कारण की जांच की जा रही है। पुलिस ने इमारत के निवासियों से पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना के ठीक हालात सामने आ सकें।