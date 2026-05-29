‘एक मां अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही’, कनाडा में मारी गई विधि का शव लाने के लिए परिवार की सरकार से गुहार
गुजरात के बोरसद की रहने वाली विधि, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गई थी और उसने अपना तीन साल का कोर्स पूरा कर लिया था। बाद में उसने पर्सनल सपोर्ट वर्कर (PSW) ऑनर्स कोर्स में दाखिला लिया था।
गुजरात की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा विधि कल्पेशभाई मेघा की हत्या को करीब 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसका शव अबतक भारत नहीं आ पाया है। जिसके बाद उसके परिजनों ने सरकार से जल्द से जल्द विधि का शव भारत मंगवाने की अपील की है। उसके पिता ने बताया कि कनाडा में पढ़ने के लिए गई विधि की हत्या नियाग्रा इलाके के पास स्थित सेंट कैथरीन इलाके में 15 मई को एक ड्रग डीलर ने उस वक्त चाकू मारकर कर दी थी, जब उसने आरोपी को पैसे देने से इनकार कर दिया था।
हैरानी की बात यह है कि विधि की हत्या 15 मई को हुई थी, और गुजरात के बोरसाद में रहने वाले उसके परिवार को इस बात की जानकारी एक दिन पहले बुधवार को मिली। एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार उसके पिता ने बताया कि एक ड्रग डीलर विधि से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विधि ने उसका विरोध किया और पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।
विधि के पिता ने बताया कि गुजरात के कैबिनेट मंत्री और बोरसद से भाजपा विधायक, रमनभाई सोलंकी ने भी इस घटना को लेकर उनसे बात की है। सोलंकी ने मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, दोनों से बात की ताकि यह पक्का हो सके कि विधि का शव बिना किसी और देरी के वापस मिल जाए।
उधर विधि की मौसी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, ‘सरकार से मेरी यही विनती है, हमारे साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका है, सिक्यूरिटी को लेकर मुझे थोड़ा सा इश्यू है, हम अपने दिल के टुकड़ों को वहां भेजते हैं, ऐसे में वहां उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं जा सकती है, तो आपको ही सहयोग करना पड़ेगा। प्रक्रिया में इतना समय लग रहा है कि 15 दिन हो चुके हैं और इतने दिन गुजरने के बाद भी हमें उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई गई है, इसलिए मेरी यह विनती है कि जो भी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करके विधि का शव हमें सौंप दीजिए।’
विधि की मौसी ने आगे कहा, 'एक मां अपनी बेटी को एक नजर देखने के लिए इतना तड़प रही है, 15 दिन से हमें कुछ भी पता नहीं है, उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। वहां की सरकार और पुलिस हमें ठीक से जवाब तक नहीं दे रही है। मेरा भाई वहीं पर है और वो लगातार सबसे सम्पर्क में है, लेकिन इसके बावजूद उसे भी सिर्फ ईमेल के जरिए ही पता चलता है और वो लोग वहां पर उसके साथ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्री से भी मेरी विनती है कि कृपया आप जल्दी से कोई एक्शन लीजिए, और जल्दी से जल्दी हमें हमारी विधि को सौंप दीजिए। हमारा आपसे यही अनुरोध है।'
गुजरात के बोरसद की रहने वाली विधि, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गई थी और उसने अपना तीन साल का कोर्स पूरा कर लिया था। बाद में उसने पर्सनल सपोर्ट वर्कर (PSW) ऑनर्स कोर्स में दाखिला लिया था। पिता ने बताया विधि की जान लेने वाले आरोपी की पहचान 40 वर्षीय जोशुआ सेंट ओमर के रूप में हुई है, जिसे वारदात के तीन दिन बाद 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। नियाग्रा रीजनल पुलिस सर्विस (NRPS) ने एक बयान में बताया कि उस पर सेकंड-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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