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‘एक मां अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही’, कनाडा में मारी गई विधि का शव लाने के लिए परिवार की सरकार से गुहार

Sourabh Jain एएनआई, बोरसद, गुजरात
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गुजरात के बोरसद की रहने वाली विधि, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गई थी और उसने अपना तीन साल का कोर्स पूरा कर लिया था। बाद में उसने पर्सनल सपोर्ट वर्कर (PSW) ऑनर्स कोर्स में दाखिला लिया था।

‘एक मां अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही’, कनाडा में मारी गई विधि का शव लाने के लिए परिवार की सरकार से गुहार

गुजरात की रहने वाली 22 वर्षीय छात्रा विधि कल्पेशभाई मेघा की हत्या को करीब 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसका शव अबतक भारत नहीं आ पाया है। जिसके बाद उसके परिजनों ने सरकार से जल्द से जल्द विधि का शव भारत मंगवाने की अपील की है। उसके पिता ने बताया कि कनाडा में पढ़ने के लिए गई विधि की हत्या नियाग्रा इलाके के पास स्थित सेंट कैथरीन इलाके में 15 मई को एक ड्रग डीलर ने उस वक्त चाकू मारकर कर दी थी, जब उसने आरोपी को पैसे देने से इनकार कर दिया था।

हैरानी की बात यह है कि विधि की हत्या 15 मई को हुई थी, और गुजरात के बोरसाद में रहने वाले उसके परिवार को इस बात की जानकारी एक दिन पहले बुधवार को मिली। एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार उसके पिता ने बताया कि एक ड्रग डीलर विधि से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विधि ने उसका विरोध किया और पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद आरोपी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

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विधि के पिता ने बताया कि गुजरात के कैबिनेट मंत्री और बोरसद से भाजपा विधायक, रमनभाई सोलंकी ने भी इस घटना को लेकर उनसे बात की है। सोलंकी ने मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, दोनों से बात की ताकि यह पक्का हो सके कि विधि का शव बिना किसी और देरी के वापस मिल जाए।

उधर विधि की मौसी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, ‘सरकार से मेरी यही विनती है, हमारे साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका है, सिक्यूरिटी को लेकर मुझे थोड़ा सा इश्यू है, हम अपने दिल के टुकड़ों को वहां भेजते हैं, ऐसे में वहां उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच नहीं जा सकती है, तो आपको ही सहयोग करना पड़ेगा। प्रक्रिया में इतना समय लग रहा है कि 15 दिन हो चुके हैं और इतने दिन गुजरने के बाद भी हमें उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई गई है, इसलिए मेरी यह विनती है कि जो भी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करके विधि का शव हमें सौंप दीजिए।’

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विधि की मौसी ने आगे कहा, 'एक मां अपनी बेटी को एक नजर देखने के लिए इतना तड़प रही है, 15 दिन से हमें कुछ भी पता नहीं है, उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। वहां की सरकार और पुलिस हमें ठीक से जवाब तक नहीं दे रही है। मेरा भाई वहीं पर है और वो लगातार सबसे सम्पर्क में है, लेकिन इसके बावजूद उसे भी सिर्फ ईमेल के जरिए ही पता चलता है और वो लोग वहां पर उसके साथ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्री से भी मेरी विनती है कि कृपया आप जल्दी से कोई एक्शन लीजिए, और जल्दी से जल्दी हमें हमारी विधि को सौंप दीजिए। हमारा आपसे यही अनुरोध है।'

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गुजरात के बोरसद की रहने वाली विधि, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गई थी और उसने अपना तीन साल का कोर्स पूरा कर लिया था। बाद में उसने पर्सनल सपोर्ट वर्कर (PSW) ऑनर्स कोर्स में दाखिला लिया था। पिता ने बताया विधि की जान लेने वाले आरोपी की पहचान 40 वर्षीय जोशुआ सेंट ओमर के रूप में हुई है, जिसे वारदात के तीन दिन बाद 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। नियाग्रा रीजनल पुलिस सर्विस (NRPS) ने एक बयान में बताया कि उस पर सेकंड-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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