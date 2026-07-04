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मां ने पिलाया एसिड, पिता ने पीट-पीटकर घोंट दिया गला; गुजरात में बेटे की बेरहमी से हत्या की पूरी कहानी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
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बेटे की शादी चार महीने पहले हुई थी। वारदात का खुलासा हुआ तो खुद पत्नी ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने थाने पहुंच गई।

मां ने पिलाया एसिड, पिता ने पीट-पीटकर घोंट दिया गला; गुजरात में बेटे की बेरहमी से हत्या की पूरी कहानी

गुजरात के राजकोट में पिछले दिनों 23 साल के शख्स की मौत हो गई थी। माता-पिता ने दावा किया कि उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन बाद में जब मामले की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल शख्स ने खुदकुशी की नहीं की थी। उसकी हत्या की गई थी। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के माता-पिता थे। घटना 30 जून को गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल तालुका के गुंडाला गांव की है। मृतक की पहचान राम बाबूभाई बांभवा के तौर पर हुई है। शुरुआत में बताया गया था राम बाबूभाई ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उसके माता-पिता की पोल खोल कर रख दी।

दरअसल राम बाबूभाई को पीने की गंभीर लत थी और इसी चीज को लेकर उसके माता-पिता से अक्सर झगड़ा होता था। घटना वाले दिन भी उनके बीच काफी बहस हुई। धीरे-धीरे बात इतनी बढ़ गई कि मां मनीषाबेन उर्फ मोतीबेन ने उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया और पिता बाबुभाई ने उसे पीट-पीटकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। राम की शादी चार महीने पहले ही हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई तो पत्नी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया।

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एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या को छिपाने के लिए बाबुभाई ने कई पैंतरे अपनाएं। उन्होंने कुछ स्थानीय नेताओं से बात कर क्विक पैनल पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की ताकी मौत की असल वजह पता ना चल सके। लेकिन पुलिस की जांच और पोस्ट रिपोर्ट से पुरी वारदात का खुलासा हो गया।

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पत्नी की शिकायत पर माता-पिता गिरफ्तार

रिपोर्ट में सामने आया कि मौत जहर देने और गला घोंटने के कारण हुई हत्या थी। राम की पत्नी बंशीबेन बांभवा की शिकायत के आधार पर, गोंडल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और माता-पिता, बाबूभाई और मनीषाबेन, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राम के चार भाई बहन थे। राम उनमें सबसे बड़ा था। पिता चाय की दुकान चलाते हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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