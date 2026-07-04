मां ने पिलाया एसिड, पिता ने पीट-पीटकर घोंट दिया गला; गुजरात में बेटे की बेरहमी से हत्या की पूरी कहानी
बेटे की शादी चार महीने पहले हुई थी। वारदात का खुलासा हुआ तो खुद पत्नी ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने थाने पहुंच गई।
गुजरात के राजकोट में पिछले दिनों 23 साल के शख्स की मौत हो गई थी। माता-पिता ने दावा किया कि उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन बाद में जब मामले की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल शख्स ने खुदकुशी की नहीं की थी। उसकी हत्या की गई थी। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के माता-पिता थे। घटना 30 जून को गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल तालुका के गुंडाला गांव की है। मृतक की पहचान राम बाबूभाई बांभवा के तौर पर हुई है। शुरुआत में बताया गया था राम बाबूभाई ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उसके माता-पिता की पोल खोल कर रख दी।
दरअसल राम बाबूभाई को पीने की गंभीर लत थी और इसी चीज को लेकर उसके माता-पिता से अक्सर झगड़ा होता था। घटना वाले दिन भी उनके बीच काफी बहस हुई। धीरे-धीरे बात इतनी बढ़ गई कि मां मनीषाबेन उर्फ मोतीबेन ने उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया और पिता बाबुभाई ने उसे पीट-पीटकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। राम की शादी चार महीने पहले ही हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आई तो पत्नी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या को छिपाने के लिए बाबुभाई ने कई पैंतरे अपनाएं। उन्होंने कुछ स्थानीय नेताओं से बात कर क्विक पैनल पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की ताकी मौत की असल वजह पता ना चल सके। लेकिन पुलिस की जांच और पोस्ट रिपोर्ट से पुरी वारदात का खुलासा हो गया।
पत्नी की शिकायत पर माता-पिता गिरफ्तार
रिपोर्ट में सामने आया कि मौत जहर देने और गला घोंटने के कारण हुई हत्या थी। राम की पत्नी बंशीबेन बांभवा की शिकायत के आधार पर, गोंडल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और माता-पिता, बाबूभाई और मनीषाबेन, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राम के चार भाई बहन थे। राम उनमें सबसे बड़ा था। पिता चाय की दुकान चलाते हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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