बच्चों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया तो बौखला गई नशे में धुत मां, खूब पीटा

गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर एक मां ने अपनी दो बेटियों को बेरहमी से पीटा। बात इस हद तक पहुंच गई कि बेटियों को अभयम महिला हेल्पलाइन पर फोन करना पड़ गया, जिसके बाद उन्हें दादा-दादी के घर भेजा गया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां घर के खाने से ऊब चुकी थी और इसलिए उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दो लड़कियों ने अभयम महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी मां ने उन्हें पीटा है। जब एक टीम मौके पर पहुंची, तो लड़कियों ने काउंसलरों को बताया कि उनके माता-पिता का पांच साल पहले तलाक हो गया था। उनका भाई अब उनके पिता के साथ रहता है और वे अपनी मां के साथ रहती हैं।

क काउंसर ने बताया कि लड़कियों के उन्हें बताया कि उनकी मां लंबे समय तक बाहर रहती थी और शराब भी पीती है और यहीं उनके और पिता के अलग होने के कारणों में से एक है। लड़कियों ने बताया कि जब मां घर से बाहर होती हैं तो वह अपना खाना खुद ही बनाती हैं। बुधवार को, जब उनकी मां बाहर गई थीं, तो लड़कियों ने बाहर से खाना ऑर्डर करने का फैसला किया। जब मां आधी रात के आसपास लौटी, तो उसने दोनों लड़कियों को डांटा और पीटा। मां नशे में थी, इसलिए लड़कियों ने मदद लेने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल किया।