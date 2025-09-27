Mother Beaten Two Girls After They Order Food Online Bored Of Home Food in Ahmedabad बच्चों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया तो बौखला गई नशे में धुत मां, खूब पीटा, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Mother Beaten Two Girls After They Order Food Online Bored Of Home Food in Ahmedabad

बच्चों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया तो बौखला गई नशे में धुत मां, खूब पीटा

गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर एक मां ने अपनी दो बेटियों को बेरहमी से पीटा। बात इस हद तक पहुंच गई कि बेटियों को अभयम महिला हेल्पलाइन पर फोन करना पड़ गया

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 02:03 PM
share Share
Follow Us on
बच्चों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया तो बौखला गई नशे में धुत मां, खूब पीटा

गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर एक मां ने अपनी दो बेटियों को बेरहमी से पीटा। बात इस हद तक पहुंच गई कि बेटियों को अभयम महिला हेल्पलाइन पर फोन करना पड़ गया, जिसके बाद उन्हें दादा-दादी के घर भेजा गया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां घर के खाने से ऊब चुकी थी और इसलिए उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दो लड़कियों ने अभयम महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी मां ने उन्हें पीटा है। जब एक टीम मौके पर पहुंची, तो लड़कियों ने काउंसलरों को बताया कि उनके माता-पिता का पांच साल पहले तलाक हो गया था। उनका भाई अब उनके पिता के साथ रहता है और वे अपनी मां के साथ रहती हैं।

क काउंसर ने बताया कि लड़कियों के उन्हें बताया कि उनकी मां लंबे समय तक बाहर रहती थी और शराब भी पीती है और यहीं उनके और पिता के अलग होने के कारणों में से एक है। लड़कियों ने बताया कि जब मां घर से बाहर होती हैं तो वह अपना खाना खुद ही बनाती हैं। बुधवार को, जब उनकी मां बाहर गई थीं, तो लड़कियों ने बाहर से खाना ऑर्डर करने का फैसला किया। जब मां आधी रात के आसपास लौटी, तो उसने दोनों लड़कियों को डांटा और पीटा। मां नशे में थी, इसलिए लड़कियों ने मदद लेने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल किया।

एक काउंसलर ने बताया, जब टीम मौके पर पहुंची, तो महिला ठीक से बोल नहीं पा रही थी। उसने लड़कियों पर आरोप लगाया कि वे उसे उसके हिसाब से जिंदगी एन्जॉय करने नहीं देती। बाद में टीम ने लड़कियों को उसके दादादी के घर भेज दिया।

Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।