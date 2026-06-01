रिश्वत लाओ, झटपट NOC पाओ! रिटायरमेंट से ठीक पहले विद्युत अधिकारी के ठिकानों से 2.60 करोड़ जब्त
जांच में सामने आया कि हाल में अधिकारी ने 100 से ज्यादा इसी तरह की फाइल को रिश्वत के बदले आगे बढ़ाया। एसीबी अब इस जांच में जुट गई है कि क्या इन फाइलों को आगे बढ़ाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है या न
गुजरात के गांधीनगर स्थित उद्योग भवन में विद्युत निरीक्षक अधिकारी को एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरकारी अधिकारी के पास से एसीबी के तलाशी अभियान में 1.76 करोड़ रुपये नकद तो 88.82 लाख रुपये कीमत की ज्वैलरी मिली है।
पुलिस ने अधिकारी पर केस दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। एसीबी को सूचना मिली थी जिसके बाद सबसे पहले अधिकारी की कार की तलाशी ली गई जिसमें 5.51 लाख रुपये कैश बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि ये कैश बतौर रिश्वत लिया गया था।
झटपट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर रहा था अधिकारी?
एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक, अधिकारी रिश्वत के बदले सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एक ही दिन के भीतर फाइलों को तय प्रोटोकॉल (साइट का अनिवार्य निरीक्षण) को फॉलो किए बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर रहा था। जांच में सामने आया कि हाल में अधिकारी ने 100 से ज्यादा इसी तरह की फाइल को रिश्वत के बदले आगे बढ़ाया। एसीबी अब इस जांच में जुट गई है कि क्या इन फाइलों को आगे बढ़ाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं।
बैंक खातों को खंगाल रही है एसीबी
एसीबी अधिकारियों ने अधिकारी के गांधीनगर स्थित सेक्टर-19 में सरकारी आवास और सूरत के वेसू स्थित वीआईपी रोड पर शिल्पा रेजीडेंसी में निजी आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया जहां से 1.76 करोड़ रुपये कैशा मिला तो 88.82 लाख रुपये कीमत वाली ज्वैलरी मिली। एसीबी अब सीनियर अधिकारी के बैंक खातों को खंगाल रही है जिससे उनके वित्तीय लेनदेन की जानकारी सामने आ सके। इसके अलावा उनके अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
8 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं
एनडीटीवी के मुताबिक, सीनियर अधिकारी 8 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं मगर उससे पहले ही मुश्किल में फंस चुके हैं। वहीं एसीबी अब यह भी जांच कर रही है कि इस भ्रष्टाचार के इस मामले में उनके अलावा और कौन-कौन शामिल है। अधिकारी के कथित रिश्वत लेने की बात सामने आने के बाद विभाग में सभी लोग हैरान हैं क्योंकि उनकी छवि बेदाग रही है।
बीते महीने भी पकड़ा गया था एक अधिकारी
बीते महीने ही उद्योग भवन में एक अधिकारी एक निर्माण परियोजना से जुड़े फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और एनओसी को मान्यता देने के बदले 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनिषकुमार नवीनचंद्र रावल (53) के रूप में हुई जो कि विद्युत निरीक्षक के पद तैनात हैं।
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