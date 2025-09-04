गुजरात में नहीं थम रही मॉनसून की रफ्तार, मौसम विभाग ने दिया भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट

शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा अमरेली, बोटाद, भावनगर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत और तापी जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

गुजरात में मॉनसून की मेहरबानी लगातार जारी है और प्रदेश के सभी हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह तक बीते चौबीस घंटों के दौरान गुजरात क्षेत्र के नर्मदा, महिसागर, सूरत और भरूच जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई। इसके अलावा गुजरात क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर, जबकि सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर पानी गिरा। उधर कच्छ में मौसम शुष्क रहा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश वडोदरा में हुई, जहां 40 मिमी पानी गिरा। इसके अलावा गांधीनगर में 32 मिमी, अहमदाबाद में 26 मिमी, सूरत में 12 मिमी और डांग में 9.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग ने गुरुवार को यूं तो प्रदेश के तीन जिलों भरूच, नर्मदा और छोटा उदेपुर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुरुवार शाम तक के लिए अमरेली, भावनगर, साबरकांठा, अरावल्ली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, आणंद, वडोदरा, भरूच और नर्मदा जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह अलर्ट गुरुवार रात तक के लिए जारी किया है।

हफ्ते के बाकी दिन इन जिलों के लिए रेड-ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी 4 सितंबर (गुरुवार) को मौसम विभाग ने भरूच, नर्मदा और छोटा उदेपुर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, अमरेली और भावनगर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि साबरकांठा, अरावल्ली, महीसागर, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद, बोटाद, राजकोट और गिर सोमनाथ जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन सभी जिलों में आंधी आने के साथ बिजली चमकने व गिरने की भी आशंका है।

5 सितंबर (शुक्रवार) को मौसम विभाग ने नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, इसके अलावा अमरेली, बोटाद, भावनगर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत और तापी जिलों के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि गिर सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पाटण, बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, अरवल्ली, खेड़ा, आणंद, महीसागर, दाहोद, पंचमहल और वडोदरा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन सभी जिलों में आंधी-तूफान आने के साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है।

6 सितंबर (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने साबरकांठा, अरावल्ली, महीसागर और सुरेंद्र नगर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ड जारी किया है, इसके अलावा बनासकांठा, महेसाणा, गांधीसागर, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, मोरबी, राजकोट और बोटाद जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि कच्छ, पाटण, अहमदाबाद, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, आणंद, छोटा उदेपुर, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

7 सितंबर (रविवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के कच्छ जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट दिया है। जबकि बनासकांठा, साबरकांठा, अरावल्ली, महीसागर, पाटण, महेसाणा, गांधीनगर, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, बोटाद, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, पंचमहल और दाहोद जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।