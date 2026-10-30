'मोदी नहीं जाएंगे', PM के दौरे पर गुजरात की महिलाओं ने भरी हुंकार; फोटो भी खिंचवाई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी का...भी जाएगा वाले बयान पर गुजरात की महिलाओं ने पलटवार किया है। राज्य के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाती हुईं महिलाओं ने हुंकार भरी कि मोदी नहीं जाएंगे। इस दौरान पीएम ने कई महिलाओं से बातचीत भी की।
प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई महिलाओं से बातचीत की। इस दौरान एक ग्रुप फोटो खिंचवाते समय महिलाओं ने नारा लगाया कि मोदी नहीं जाएंगे। पीएम के 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' (BBBRC) के पशु फार्म के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ ग्रुप फोटो के लिए पोज देते हुए महिलाओं ने यह नारा लगाया।
भिलडी स्थित BBBRC एक अत्याधुनिक केंद्र है, जो 127 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य पशु प्रजनन, आनुवंशिक सुधार (जेनेटिक अपग्रेडेशन) और उन्नत प्रजनन तकनीकों को मजबूत करना है। यह अपनी तरह का देश का पहला केंद्र है जो विशेष रूप से कांकरेज नस्ल के मवेशियों के लिए समर्पित है। उम्मीद है कि इससे नस्ल सुधार की प्रक्रिया में 10 से 20 गुना तक तेजी आएगी। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे।
पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी की
प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा में 14000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। उन्होंने पीएम-किसान योजना के तहत 19000 करोड़ रुपए की 24वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री थराद और राधनपुर में बनास डेयरी के दो बायो-सीएनजी संयंत्रों की आधारशिला भी रखेंगे। इन संयंत्रों में क्रमशः 75 मीट्रिक टन प्रतिदिन और 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता से पशुओं के गोबर को प्रोसेस किया जाएगा।
मेट्रो की आधारशिला रखेंगे
प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद मेट्रो के चरण-2A (एयरपोर्ट एक्सटेंशन) और चरण-2B (गिफ्ट सिटी एक्सटेंशन) की आधारशिला रखेंगे। चरण-2A कोटेस्वर रोड से एयरपोर्ट तक 6 किलोमीटर से अधिक के इस रूट में पांच स्टेशन होंगे। जबकि चरण-2B गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक 3.3 किलोमीटर तक के रूट में तीन स्टेशन होंगे।
4030 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे
पीएम मोदी अहमदाबाद-मेहसाणा रोड (स्टेट हाईवे-41) को चार लेन से आठ लेन तक अपग्रेड और मजबूत करने के लिए आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2600 करोड़ रुपए है। इससे अहमदाबाद और उत्तरी गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री गुजरात में 4030 नए चाइल्ड-फ्रेंडली आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे और 361 पूरे हो चुके केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। 800 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस पहल से चार लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
521 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री मोदी 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (कृषि अवसंरचना कोष) के तहत पूरी की गई 521 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4950 करोड़ रुपए है। इनमें कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कोल्ड चेन, गोदाम, साइलो, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस और एकीकृत प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सुविधाएं शामिल हैं। अन्य कार्यक्रमों में सनादार में विस्तारित आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन और पालनपुर में अल्ट्रा-हाई-टेम्परेचर उत्पादों के लिए 'ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम' (स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली) की शुरुआत भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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