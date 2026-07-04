‘सुन रहे हो न, विनोद’, मोदी ने कहा और लगने लगे ठहाके; PM ने साणंद में किया सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन
'देख रहे हो न, विनोद' या 'सुन रहे हो न, विनोद' 'पंचायत' वेब सीरीज का बेहद लोकप्रिय संवाद है, जिसे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा बार-बार इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसके चलते यह एक लोकप्रिय मीम बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने साणंद में 'सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट' सुविधा का उद्घाटन किया और कहा कि भारत उत्पादों और कल-पुर्जों से लेकर सेमीकंडक्टर तक पूरी इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला बना रहा है, जो देश के 'विकसित भारत' का खाका है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर और एआई क्रांति अनगिनत अवसर पैदा करेंगी, ऐसे में उन्होंने युवाओं से मौका न चूकने का आग्रह किया। मोदी ने यह भी कहा कि भारत के युवा 'मेड इन इंडिया' चिप के साथ कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री को कंपनी में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप सौंपी गई, जिन्हें जापान निर्यात किया जाना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी दुनिया में कोई नयी औद्योगिक क्रांति आती है, तो वह युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अवसर पैदा करती है और उन्हें भारत के युवाओं की क्षमता और प्रतिभा पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि ‘भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार रातों-रात नहीं हुआ है। यह उस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का अगला चरण है जो पिछले दशक में भारत में हुई है।' उन्होंने कहा कि इसलिए हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ इस पूरी दुनिया को चलाने वाली चिप्स का भी निर्माण करेंगे।
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में एक फेमस वेबसीरीज के लोकप्रिय संवाद 'सुन रहे हो न, विनोद' का भी इस्तेमाल किया, जिससे वहां मौजूद लोग ठहाके लगाते हुए जमकर तालियां बजाने लगे। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने स्वदेशी सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी बताया।
CG पावर के चेयरमैन ने बोली दो गुजराती कहावतें
कार्यक्रम में बोलते हुए 'सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस' के चेयरमैन वेल्लायन सुबैया ने दो गुजराती कहावतों का जिक्र किया। सुबैया ने कहा, 'सरकार का विकास का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। अब उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि वह उसी दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने कहा, 'निशान चूक माफ, पण नहीं माफ नीचू निशान' (ऊंचे लक्ष्य को हासिल न कर पाने को माफ किया जा सकता है, लेकिन छोटा लक्ष्य तय करना माफ नहीं किया जा सकता)। इस मौके पर उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य छोटे नहीं रखना चाहते।'
‘भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बना’
आगे सुबैया ने कहा, 'सेमीकंडक्टर चिप की हमारी पहली खेप जापान स्थित हमारे साझेदारों के पास भेजी जा रही है। इसके साथ ही भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन गया है। गुजरात में एक कहावत है, 'काम बोले छे' (काम स्वयं बोलता है)। आज हमारी पहली खेप शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से अपनी कहानी बयां कर रही है।'
पीएम बोले- मैं भी कभी छोटे लक्ष्य या छोटी सोच नहीं रखता
प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में गुजराती की इन दोनों कहावतों का उल्लेख किया और कहा, 'सुबैया जी ने बीच-बीच में गुजराती की एक कहावत भी सुनाई-'निशान चूक माफ, पण नहीं माफ नीचू निशान'। मेरा भी वही स्वभाव है, मैं कभी छोटे लक्ष्य नहीं रखता, न ही छोटी सोच रखता हूं। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बनाकर रख देता हूं।' प्रधानमंत्री ने यह बात सरदार वल्लभभाई पटेल की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के संदर्भ में कही।
पीएम बोले- 'सुन रहे हो न, विनोद'….
पीएम मोदी ने आगे कहा, 'सुबैया जी ने यह भी कहा, ‘काम बोले छे’... ‘सुनते हो ना विनोद’ (सुन रहे हो न, विनोद) काम बोलता है।' यह सुनते ही सभा में मौजूद लोग और मंच पर उपस्थित अन्य लोग ठहाके लगाते हुए तालियां बजाने लगे। पीएम की कही इस बात को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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