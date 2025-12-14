Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Mob attacks Gujarat police and forest officials in Banaskantha, 47 injured
गुजरात के बनासकांठा में 500 लोगों की भीड़ ने वन और पुलिस अफसरों पर तीर-कमान और पत्थरों से हमला किया, 47 घायल

गुजरात के बनासकांठा में 500 लोगों की भीड़ ने वन और पुलिस अफसरों पर तीर-कमान और पत्थरों से हमला किया, 47 घायल

संक्षेप:

गुजरात में बनासकांठा जिले के पडलिया गांव में शनिवार को 500 लोगों की भीड़ द्वारा किए गए हमले में पुलिस, वन और राजस्व विभागों के कम से कम 47 अधिकारी घायल हो गए।

Dec 14, 2025 11:01 am ISTPraveen Sharma बनासकांठा, पीटीआई
share

गुजरात के बनासकांठा जिले के पाडलिया गांव में शनिवार दोपहर करीब 500 लोगों की बेकाबू उग्र भीड़ ने पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभागों के अधिकारियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में कम से कम 47 अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 36 अधिकारियों को अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 11 को आगे के इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि हमले की वजह क्या थी।

बनासकांठा के कलेक्टर मिहिर पटेल ने बताया कि यह घटना शनिवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग अधिकारियों की एक जॉइंट टीम वन विभाग के सर्वे नंबर 9 इलाके में नर्सरी और पौधारोपण का काम कर रही थी।

उन्होंने बताया कि अचानक करीब 500 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, पत्थर फेंके और तीर-कमान का इस्तेमाल कर उन्हें घायल कर दिया। कलेक्टर ने बताया कि सभी घायल अधिकारियों की हालत स्थिर है।

यह दूरदराज का इलाका अंबाजी तीर्थ शहर से 14 किमी दूर दांता तालुका में आता है।

पुलिस ने इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस को इस घटना के पीछे सुनियोजित हमले की साजिश होने का शक है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।