गुजरात के बनासकांठा में 500 लोगों की भीड़ ने वन और पुलिस अफसरों पर तीर-कमान और पत्थरों से हमला किया, 47 घायल
गुजरात में बनासकांठा जिले के पडलिया गांव में शनिवार को 500 लोगों की भीड़ द्वारा किए गए हमले में पुलिस, वन और राजस्व विभागों के कम से कम 47 अधिकारी घायल हो गए।
गुजरात के बनासकांठा जिले के पाडलिया गांव में शनिवार दोपहर करीब 500 लोगों की बेकाबू उग्र भीड़ ने पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभागों के अधिकारियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में कम से कम 47 अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 36 अधिकारियों को अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 11 को आगे के इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि हमले की वजह क्या थी।
बनासकांठा के कलेक्टर मिहिर पटेल ने बताया कि यह घटना शनिवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग अधिकारियों की एक जॉइंट टीम वन विभाग के सर्वे नंबर 9 इलाके में नर्सरी और पौधारोपण का काम कर रही थी।
उन्होंने बताया कि अचानक करीब 500 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, पत्थर फेंके और तीर-कमान का इस्तेमाल कर उन्हें घायल कर दिया। कलेक्टर ने बताया कि सभी घायल अधिकारियों की हालत स्थिर है।
यह दूरदराज का इलाका अंबाजी तीर्थ शहर से 14 किमी दूर दांता तालुका में आता है।
पुलिस ने इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस को इस घटना के पीछे सुनियोजित हमले की साजिश होने का शक है।
