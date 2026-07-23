पुलिस ऐक्शन में हुई थी पिता-नाबालिग बेटे की मौत, SIT की क्लोजर रिपोर्ट खारिज; 7 पुलिसवालों पर चलेगा हत्या का केस
गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में वांटेड अपराधी हनीफ खान और उसके नाबालिग बेटे की पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के मामले में एसआईटी की 'क्लोजर रिपोर्ट' खारिज कर दी है।
गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में वांटेड अपराधी हनीफ खान और उसके नाबालिग बेटे की पुलिस कार्रवाई में हुई मौत के मामले में एसआईटी की 'क्लोजर रिपोर्ट' खारिज कर दी है। अदालत ने सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर उन्हें आठ अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पी शर्मा ने 18 जुलाई के आदेश में मृतक हनीफ की पत्नी सोहनाबेन की याचिका स्वीकार करते हुए एसआईटी की 'सी-समरी' रिपोर्ट को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत दवे ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 114 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है।
क्या था मामला
यह घटना छह नवंबर 2021 को दासाडा तालुका के गेडिया गांव में हुई थी। पुलिस ने दावा किया था कि हनीफ खान को गिरफ्तार करने के दौरान भीड़ के हमले के बीच आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। हालांकि, मृतक की पत्नी का आरोप था कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें हनीफ और उसके नाबालिग बेटे की मौत हो गई।
अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर माना कि आत्मरक्षा में गोली चलाने के पुलिस के दावे का पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। इसी आधार पर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया गया।
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