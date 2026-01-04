गुजरात में रिश्ते शर्मसार, बच्ची संग कई दिनों तक हैवानियत करते रहे मामा और भाई, मां ने पढ़ाई के लिए भेजा था

संक्षेप: गुजरात में एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी को अपने भाई के पास रहने के लिए भेजा, वही दरिंदा निकला। पीड़िता का आरोप है कि मामा ने अपने बेटे संग उसके साथ कई बार रेप किया।

गुजरात के चांदखेड़ा इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां मामा और उसके 22 वर्षीय बेटे पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। चांदखेड़ा पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर 47 वर्षीय मामा और उसके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं।

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग बच्ची को पढ़ाई के लिए माता-पिता ने उसे चांदखेड़ा में अपने मामा के घर भेजा था। आरोप है कि इसी दौरान मामा ने बच्ची को धमकाया और उसके बेटे ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा गया है कि मामा ने बच्ची को किसी को भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

बड़ी बहन को बताई आपबीती पुलिस का कहना है कि बच्ची इस घटना से बुरी तरह डर गई थी और लंबे समय तक किसी को कुछ नहीं बता सकी। धीरे-धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा और वह अकेले रहने लगी। यह देखकर उसकी बड़ी बहन को शक हुआ। शुरुआत में बच्ची ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को पूरी आपबीती सुनाई।