गांधीनगर में मर्डर, बोरे में मिली मासूम बच्ची की लाश; पुलिस ने क्या बताया

संक्षेप: गुजरात के गांधीनगर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां दो दिन से लापता नाबालिग बच्ची का शव बोरे में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया।

गुजरात के गांधीनगर जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां दो दिन से लापता नाबालिग बच्ची का शव बोरे में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए चार लोगों में से एक ने जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी (36) पीड़ित बच्ची का पड़ोसी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर को जब बच्ची के माता-पिता काम पर गए थे और घर पर उसका भाई और बहन ही मौजूद थे। शाम को लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी लापता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

खोज में लगे 80 पुलिस और होमगार्ड बच्ची के लापता होने के बाद उसकी तलाश में करीब 40 पुलिसकर्मी और होमगार्ड पहले ही लगा दिए गए थे। रात में अतिरिक्त 40 जवानों को लगाया गया। ड्रोन की मदद से भी खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद करीब 36 घंटे बाद 13 नवंबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि घर के पास खुले मैदान में एक बोरे में बच्ची का शव पड़ा है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहचान होने के बाद जांच लापता बच्ची की तलाश से हत्या की दिशा में मोड़ दी गई।