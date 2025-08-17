कच्छ में दही हांडी कार्यक्रम में हादसा, बिजली का खंभा गिरने से नाबालिग लड़के की मौत
इस घटना में 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। यह हादसा मटकी फोड़ कार्यक्रम (दही हांडी) के वक्त हुआ है।
गुजरात के कच्छ जिले में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर दही हांडी उत्सव के दौरान लोगों के एक ग्रुप के ऊपर पर बिजली का खंभा गिरने की घटना सामने आई है। इस घटना में 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। यह हादसा मटकी फोड़ कार्यक्रम (दही हांडी) के वक्त हुआ है।
घटना के दौरान का एक वीडियो सामने आया है। इसके मुताबिक शनिवार शाम कुछ लोगों द्वारा रस्सी खींचने की कोशिश के बाद रस्सी से बंधा एक बिजली का खंभा "मटकी फोड़" (दही हांडी) कार्यक्रम देख रहे लोगों के एक ग्रुप के ऊपर पर गिरता है। रस्सी के दबाव में खंभा गिरने से ज़मीन पर खड़े दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
भचाऊ पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि उनमें से एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई है। उसकी उम्र 15 साल है। नाबालिग लड़के की पहचान ईश्वर वरचंद के रूप में हुई है। वरचंद की मौत इलाज के दौरान हुई है।
"मटकी फोड़" या दही हांडी जन्माष्टमी पर आयोजित एक पारंपरिक खेल है, जो भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसमें दही या अन्य मिठाइयों से भरे मिट्टी के बर्तन को हवा में ऊंची रस्सी से बांध दिया जाता है। इसके बाद एक या अधिक ग्रुप के लोग बारी बारी से उस तक पहुंचने और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस भी ग्रुप द्वारा ये मटकी को तोड़ा जाता है, वह विजयी घोषित किया जाता है।
