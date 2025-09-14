'मेरा भाई मुझे वापस दो, फिर खेलना पाकिस्तान से मैच', एशिया कप मुकाबले पर छलका पीड़ित का दर्द; क्या कहा

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिन 26 लोगों को मारा गया था, उनमें सविन परमार का एक भाई और उनके पिता भी थे। पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर सविन का दर्द छलक गया।

वैसे तो भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले का सबको बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन अब वैसे हालात नहीं हैं। अब हालात बदल गए हैं। जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबलों में जो रोमांच होता था, उस भारतीय जनता में अब रोमांच की जगह गुस्सा भरा हुआ है। ये सबकुछ बदला 22 अप्रैल को, जब आतंकियों ने 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। अब उन्हीं मारे गए 26 लोगों में से एक के बेटे ने भी इस मैच का विरोध किया है। गुजरात के रहने वाले सविन परमार ने कहा कहा कि पहले मुझे मेरा भाई वापस दे दो फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना।

'खेलो, लेकिन पहले मेरा भाई वापस दो' सविन गुजरात के भावनगर के रहने वाले हैं। 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना में उनके पिता और भाई को आतंकियों ने मार दिया था। भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मुकबले को लेकर सविन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि किसी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पाकिस्तान के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सविन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ व्यवहार इसलिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक आतंकी देश है। सविन ने कहा कि अगर आपको क्रिकेट खेलना ही है, तो आप खेलो, लेकिन पहले मेरा 16 साल का भाई मुझे वापस कर दो।