हर्ष सांघवी से लेकर रिवाबा जडेजा तक; ये है गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल की नई 'टीम 26'

संक्षेप: गुजरात की राजनीति में आज, यानी 17 अक्टूबर को एक बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का व्यापक विस्तार और पुनर्गठन किया गया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए और पुराने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

Fri, 17 Oct 2025 02:49 PM
गुजरात की राजनीति में आज, यानी 17 अक्टूबर को एक बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का व्यापक विस्तार और पुनर्गठन किया गया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए और पुराने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले, मुख्यमंत्री को छोड़कर पिछली कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था, जिससे एक नई टीम के गठन का रास्ता साफ हुआ। इस विस्तार के साथ, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 26 सदस्य शामिल हो गए हैं।

  • हर्ष संघवी- हर्ष संघवी ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया है। वह गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और सूरत से विधायक हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई है।
  • जीतेंद्र भाई वघानी- जीतेंद्रभाई वघानी ने मंत्री पद की शपथ ली। वह भावनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और पाटीदार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं।
  • अर्जुन मोढवाडिया: गुजरात के पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने मंत्री पद की शपथ ली। मोढवाडिया गुजरात बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं।
  • रिवाबा जडेडा- क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रवाबा जडेजा को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वह गुजरात की राजकोट पश्चिम सीट से पहली बार विधायक बनी है।
  • डॉ. प्रद्युम्न वाजा- गुजरात कैबिनेट में डॉ. प्रद्युम्न वाजा को भी जगह मिली हैं। वह वाजा कोडिनार सीट से विधायक हैं।
  • रमनभाई सोलंकी: गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में रमणभाई सोलंकी को भी जगह मिली है। वो बोर्सद से विधायक हैं।
  • दर्शना वाघेला: दर्शना वाघेला ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वह नवसारी से विधायक हैं और अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम 26 में शामिल हो गई हैं।
  • स्वरूपजी ठाकोर: स्वरूपजी ठाकोर ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वो वाव विधानसभा से विधायक हैं। स्वरूपजी ठाकोर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं।
  • ईश्वरसिंह पटेल: ईश्वरसिंह पटेल भाजपा के पटेल समुदाय नेता हैं, जो स्थानीय पंचायत से ऊपर उठे। वह भी टीम 26 में शामिल हो गए हैं।
  • प्रफुल्ल पंसेरिया: प्रफुल्ल पानशेरिया कमरेज सीट से विधायक हैं और उन्होंने आज गुजरात सरकार में राज्य स्तरीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली है।
  • डॉ. मनीषा वकील: मंत्रिमंडल में मनीषा वकील को फिर से मौका मिला है। वे वडोदरा शहर से दो बार विधायक हैं।
  • त्रिकम छंगा: गुजरात बीजेपी के प्रमुख नेताओं में गिने जाने वाले त्रिकम छंगा को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वे आदिवासी समुदाय से आते हैं।
  • प्रवीण कुमार माली: वे गुजरात के माली समुदाय से हैं और भाजपा के नए चेहरे हैं। वे किसान मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।
  • ऋषिकेश पटेल: ऋषिकेश पटेल 2007 से विसनगर से विधायक हैं और स्वास्थ्य और जल संसाधन मंत्री रहे हैं।
  • पी.सी. बरंडा: पुनमचंद बरंडा) भाजपा के आदिवासी नेता हैं, जिन्होंने 2022 में भीलोड़ा से चुनाव जीता। वे 28,768 वोटों से जीते और स्थानीय जनजातीय कल्याण पर काम करते हैं।
  • कांतिलाल अमृतिया: कांतिलाल अमृतिया मोरबी से पांच बार विधायक रहे हैं और 2022 में जीते।
  • कुंवरजीभाई बावलिया: कुंवरजीभाई बावलिया कोली समुदाय के नेता हैं, जो 2018 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। आज शपथ लेने के बाद वह भी सीएम भूपेंद्र पटेल की टीम में शामिल हो गए हैं।
  • कौशिक वेकारिया: कौशिक वेकारिया अमरेली से 2022 में पहली बार विधायक बने। उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
  • परषोत्तम सोलंकी:परषोत्तम सोलंकी भवनगर ग्रामीण से विधायक हैं, जो मत्स्य पालन मंत्री रहे। वे 1998 से सक्रिय हैं।
  • कमलेशभाई पटेल: कमलेशभाई पटेल पेटलाड स 2022 में 17,954 वोटों से जीते। वे स्थानीय व्यापार और विकास मुद्दों पर सक्रिय भाजपा नेता हैं।
  • संजयसिंह महीडा: गुजरात की महुधा सीट से विधायक संजयसिंह महीडा को मंत्री बनाया गया है।
  • रमेश कटारा: रमेश कटारा भाजपा के नए मंत्री हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें भी गुजरात सरकार की नई टीम में जगह मिली है।
  • कनुभाई देसाई: गुजरात सरकार में वित्त मंत्री रहे कनुभाई देसाई को फिर मंत्री बनाया गया है। वे पारदी से विधायक हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
