अहमदाबाद: फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां; आसमान में उठा धुएं का गुबार
पुलिस के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह करीब 9 बजे मिली थी। इसके तुरंत बाद, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है।
अहमदाबाद के संजय नगर स्थित छपरा एक्सटेंशन में एक फैक्ट्री में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने बनाने का काम होता है। प्लास्टिक की मौजूदगी के कारण आग ने बेहद कम समय में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है।
पुलिस के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह करीब 9 बजे मिली थी। इसके तुरंत बाद, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया। आग इतनी तेजी से फैली की आसमान में दूर से ही धुएं का गुबार नजर आने लगा। इसके चलते आस-पास के इलाके में हड़कंप मच गया।
मौके पर 9-10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर मिहिर राणा ने बताया कि ‘बापूनगर इलाके में प्लास्टिक के दाने बनाने वाली एक कंपनी है, जहां हमें आग लगने की सूचना मिली थी। गोमतीपुर फायर स्टेशन की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। सभी गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। मौके पर 9-10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक फाइटर वाहन और दो मिनी-फाइटर यूनिट आग पर काबू पाने में जुटे हैं।’
आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं
वहीं अहमदाबाद शहर के डीसीपी (जोन-5) जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि, 'पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें आज सुबह 9 बजे सूचना मिली थी और तभी से आग बुझाने के प्रयास जारी हैं।' डीसीपी के मुताबिक फैक्ट्री में चश्मे के ऊपर के केस और खोखा बनाने का काम होता है।
आग लगने के कारणों का फिलहाल पत नहीं
अधिकारियों ने फिलहाल आग किस वजह से लगी इसपर जानकारी नहीं दी है। आग पर काबू पा लेने के बाद अधिकारियों द्वारा आग लगने के कारणों की जांच किए जाने की उम्मीद है। आग लगने से फैक्ट्री को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन आग पर काबू पा लेने के बाद ही हो सकेगा।
हाल के दिनों में अहमदाबाद और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। 23 अप्रैल को भरूच के झगड़िया जीआईडीसी (GIDC) स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग लग गई थी, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
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