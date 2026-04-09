गुजरात में BJP को बड़ा झटका, कई बड़े आदिवासी नेताओं ने छोड़ी पार्टी; कांग्रेस का थामा हाथ
भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। यहां के दाहोद में कई बड़े आदिवासी नेताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान कई बड़े नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इस सरकार में आदिवासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। यहां के दाहोद में कई बड़े आदिवासी नेताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान कई बड़े नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में आदिवासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
दाहोद में बीजेपी के कई वरिष्ठ आदिवासी नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इनमें जिला पंचायत सदस्य महेशभाई मच्छर और पूर्व सरपंच जयंतिभाई जैसे नाम शामिल हैं। सभी नेताओं ने राजीव गांधी भवन में औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ली। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का कहना है कि वे सरकार की आदिवासी मुद्दों पर नीतियों से लंबे समय से असंतुष्ट थे।
'आदिवासी समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा'
पार्टी छोड़ने और कांग्रसे जॉइन करने वाले महेशभाई मच्छर ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और आदिवासी समुदाय को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वे कांग्रेस की विचारधारा के जरिए अपने समाज की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ती नाराजगी का संकेत बताया। पार्टी के मीडिया संयोजक डॉ. मनीष दोशी ने आरोप लगाया कि सरकार ने आदिवासी समाज को वन अधिकार, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा है। उन्होंने छोटा उदयपुर में कथित फर्जी कार्यालय और दाहोद में ट्राइबल सब-प्लान फंड में गड़बड़ी जैसे मुद्दे भी उठाए।
कांग्रेस ने जारी किया पीपल्स मैनिफेस्टो
इसी बीच नवसारी में कांग्रेस ने अपना कमिटमेंट डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसे पार्टी पीपल्स मैनिफेस्टो बता रही है। पार्टी का दावा है कि यह दस्तावेज़ महीनों तक चले डोर-टू-डोर कैंपेन और ‘जन मंच’ के जरिए लोगों से सीधे संवाद के आधार पर तैयार किया गया है। इस मैनिफेस्टो में स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। इसमें सड़कों के निर्माण पर ‘जनता ऑडिट’, नगर स्कूलों का आधुनिकीकरण, 24 घंटे वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र और महिलाओं के लिए फ्री सिटी बस सेवा जैसी घोषणाएं शामिल हैं।
दाहोद में आदिवासी नेतृत्व को साथ जोड़ने और नवसारी में स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने के जरिए कांग्रेस खुद को जनता के साथ सीधे जुड़ा हुआ विकल्प दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं, यह घटनाक्रम संकेत देता है कि गुजरात में आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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