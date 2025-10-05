गुजरात में वैन, ट्रक और दो बाइक में भीषण भिड़ंत, 4 की मौत, 15 घायल

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) वसंत नयी ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 10 बजे मोती पिपली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई।

गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर से भीषण एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। यहां रविवार को एक पिकअप वैन के ट्रक और दो मोटरसाइकिल से टकराने में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में 15 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) वसंत नयी ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 10 बजे मोती पिपली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई।

एसपी ने बताया, यात्रियों को ले जा रही पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई। इसमें करीब 15 यात्री सवार थे। हादसे की वजह अन्य वाहनों से आगे निकलने की होड़ बताई जा रही है। हालांकि अभी जांच होगी, जिसमें सामने आएगा कि आखिरी एक्सीडेंट की असल वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक 15 यात्रियों को ले जा रही एक पिकअप वैन सड़क पर अन्य वाहन से आगे निकलने की कोशिश में एक ट्रक से टकरा गई।

टक्कर वाली जगह पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। इसके चलते गाड़ियों की आवाजाही एक तरफ से बंद थी। इस दौरान वैन ने उन दो मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी जिन पर दो-दो लोग सवार थे। भीषण एक्सीडेंट के चलते घटनास्थल पर चीखपुकार मच गई। लोगों को जैसे-तैसे बाहर निकाला गया। हादसे के बारे में पुलिस को सूचिता किया गया।