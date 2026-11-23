काट रहे थे बॉडी स्प्रे के खाली डिब्बे, आग लगी 8 झुलसे, गुजरात के भावनगर में खौफनाक हादसा
गुजरात के भावनगर जिले में बॉडी स्प्रे के खाली डिब्बे काटते समय आग लगने से महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोग झुलस गए। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
गुजरात के भावनगर शहर के कुंभारवाड़ा इलाके में सोमवार शाम को एक खौफनाक हादसा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि कबाड़ का काम करने वाले कुछ लोग एक झोपड़ी में बॉडी स्प्रे के खाली डिब्बे काटकर उनसे धातु और रबर के हिस्से अलग कर रहे थे। इसी दौरान निकली चिंगारी से अचानक आग लग गई और महिलाओं बच्चों समेत 8 लोग झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत नाजुक है।
स्प्रे के खाली डिब्बों को काटने के दौरान घटना, 8 झुलसे
भावनगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रद्युम्नसिंह जडेजा ने बताया कि यह घटना भावनगर शहर के कुंभारवाड़ा इलाके में हुई। कबाड़ का कारोबार करने वाले कुछ लोग बॉडी स्प्रे के खाली डिब्बे लेकर आए थे। वे झोपड़ी में स्प्रे के खाली डिब्बों को काटकर उनमें से धातु और रबर के हिस्से अलग कर रहे थे। इस दौरान निकली चिंगारी से अचानक खाली केन में आग लग गई। इससे घटनास्थल पर मौजूद बच्चों और महिलाओं समेत 8 लोग झुलस गए।
खुद ही बुझ गई आग
जडेजा ने बताया कि घटना शाम करीब पांच बजे हुई। अचानक आग भड़कने के बाद वह खुद बुझ भी गई। दमकल गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही आग बुझ चुकी थी। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी सर टी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घोघा रोड थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों में से एक की हालत नाजुक है। पुलिस ने घटना के कारणों और उससे जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।
ट्रक से 72 लाख की शराब बरामद
वहीं एक अन्य घटना में जामनगर-राजकोट राजमार्ग पर ध्रोल कस्बे के पास एक ट्रक से 72 लाख रुपये मूल्य की भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) जब्त की गई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करी में शामिल तीन अन्य फरार हैं।जामनगर (ग्रामीण) पुलिस उपाधीक्षक मीत रादालाल ने बताया कि 22 नवंबर को एक सूचना के आधार पर ध्रोल पुलिस ने सोयल गांव के पास एक टोल प्लाजा के निकट ट्रक को रोका।
1,500 पेटियों में 72 हजार बोतलें मिलीं
जामनगर (ग्रामीण) पुलिस उपाधीक्षक मीत रादालाल ने कहा कि ट्रक में 1,500 पेटियों में शराब की कुल 72,000 बोतल मिलीं। इस शराब की कीमत लगभग 72 लाख रुपये आंकी गई है। 10 लाख रुपये की कीमत वाला ट्रक और अन्य सामान भी जब्त कर लिया गया है। जब्त संपत्ति की कीमत 82.05 लाख रुपये है। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में गुजरात मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।