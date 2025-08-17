many burnt alive in car after collided with an suv gujarat surendranagar district गुजरात में भीषण सड़क हादसा; कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़many burnt alive in car after collided with an suv gujarat surendranagar district

गुजरात में भीषण सड़क हादसा; कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक कार और एक एसयूवी के बीच टक्कर में कार सवार सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

Krishna Bihari Singh भाषा, सुरेंद्रनगरSun, 17 Aug 2025 07:13 PM
share Share
Follow Us on
गुजरात में भीषण सड़क हादसा; कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक हाईवे पर कार और एसयूवी के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद आग लगने से कार में सवार सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह दुर्घटना डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।

वधावन पुलिस थाने के निरीक्षक पीबी जडेजा ने बताया कि इस दुर्घटना में कार में सवार 7 लोगों की जिंदा जल कर मौत हो गई। वहीं एसयूवी में सवार 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के कारण हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। दमकल विभाग के टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया लेकिन आग में घिरे लोगों को बचाया नहीं जा सका।

वहीं एक अन्य हादसे में कच्छ जिले में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी कार्यक्रम के दौरान लोगों के एक समूह पर बिजली का खंभा गिर गया। इसमें 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई जबकि अन्य शख्स घायल हो गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में शनिवार शाम को ‘मटकी फोड़’ (दही हांडी) कार्यक्रम देख रहे लोगों के एक समूह पर रस्सी से बंधा एक बिजली का खंभा गिरता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने रस्सी खींचने की कोशिश की थी जिसके कारण यह हादसा हुआ। भचाऊ थाने के एक अधिकारी ने बताया कि रस्सी के दबाव के कारण खंभा गिर गया।

खंबा गिरने से जमीन पर खड़े दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए पास के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उनमें से एक ईश्वर वरचंद (15) की इलाज के दौरान मौत हो गई।

Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।