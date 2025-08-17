गुजरात में भीषण सड़क हादसा; कार-SUV में टक्कर के बाद 7 की जिंदा जलकर मौत

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक कार और एक एसयूवी के बीच टक्कर में कार सवार सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई।

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को एक हाईवे पर कार और एसयूवी के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद आग लगने से कार में सवार सात लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह दुर्घटना डेडादरा गांव के निकट अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे हुई। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।

वधावन पुलिस थाने के निरीक्षक पीबी जडेजा ने बताया कि इस दुर्घटना में कार में सवार 7 लोगों की जिंदा जल कर मौत हो गई। वहीं एसयूवी में सवार 3 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के कारण हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। दमकल विभाग के टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया लेकिन आग में घिरे लोगों को बचाया नहीं जा सका।

वहीं एक अन्य हादसे में कच्छ जिले में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी कार्यक्रम के दौरान लोगों के एक समूह पर बिजली का खंभा गिर गया। इसमें 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई जबकि अन्य शख्स घायल हो गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में शनिवार शाम को ‘मटकी फोड़’ (दही हांडी) कार्यक्रम देख रहे लोगों के एक समूह पर रस्सी से बंधा एक बिजली का खंभा गिरता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने रस्सी खींचने की कोशिश की थी जिसके कारण यह हादसा हुआ। भचाऊ थाने के एक अधिकारी ने बताया कि रस्सी के दबाव के कारण खंभा गिर गया।