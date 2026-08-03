Manjalpur Results LIVE: वडोदरा की मांजलपुर सीट पर भाजपा के सतीश आगे, कांग्रेस चल रही पीछे
Manjalpur Election Results LIVE: गुजरात की मांजलपुर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। इस सीट पर भाजपा के सतीश और कांग्रेस के भीखाभाई के बीच सीधी टक्कर है।
Manjalpur Election Results LIVE: गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर आज सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो गई है। भाजपा के सतीश पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के भीखाभाई दूसरे नंबर पर हैं।
30 जुलाई को हुए उपचुनाव में इस सीट पर 37.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इस सीट के परिणाम से हालांकि भाजपा की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के मजबूत गढ़ वडोदरा शहर में कांग्रेस कितनी कड़ी चुनौती पेश कर पाती है।
9.13 AM Manjalpur Results LIVE Updates- वडोदरा की मांजलपुर सीट पर पहले राउंड की काउंटिंग में भाजपा के सतीश 3178 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के भीखाभाई हैं। वो 1640 वोट से पीछे चल रहे हैं।
8.46 AM Manjalpur Results LIVE Updates- निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतगणना सुबह आठ बजे मकरपुरा क्षेत्र स्थित भवन्स स्कूल परिसर में शुरू हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में दर्ज मतों की गिनती बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच की जा रही है।
8.00 AM Manjalpur Results LIVE Updates- मांजलपुर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। इस सीट के लिए भाजपा के सतीश गोविंदभाई पटेल और गुजरात कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है।
इस चुनाव में भाजपा के सतीश गोविंदभाई पटेल और गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था। उपचुनाव में केवल 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस सीट पर 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में 60.15 प्रतिशत मतदान हुआ था।
मांजलपुर सीट के बारे में
मांजलपुर सीट पर कुल 21 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1,11,645 पुरुष, 1,07,847 महिलाएं हैं। 30 जुलाई को इस सीट के लिए मतदान 260 केंद्रों पर संपन्न हुआ था। इस सीट पर योगेश पटेल ने भाजपा विधायक रहे। उन्होंने 2012, 2017 और 2022 में मांजलपुर सीट जीती। उनके निधन के बाद खाली हुई इस सीट के लिए मतदान हुआ है।
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