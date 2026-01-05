शिमला फर्जी डिग्री घोटाला: मां-बेटे भगोड़ा घोषित किए गए; 200 करोड़ की संपत्ति जब्त

संक्षेप: ईडी का अनुमान है कि इस घोटाले से 387 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई।एजेंसी ने 2020 में राजकुमार और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।

शिमला की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) ने मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री घोटाला मामले में अशोनी कंवर और उनके बेटे मनदीप राणा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दविंदर कुमार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत यह आदेश जारी किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आरोप है कि मां और बेटे ऑस्ट्रेलिया भाग चुके हैं। कोर्ट ने 3 जनवरी 2026 को ईडी के शिमला उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर एक एप्लीकेशन के बाद ही भगोड़ा घोषित किया। ईडी ने सोलन के धर्मपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन एफआईआर के बाद मामले में जांच शुरू की थी।

जांच में पता चला कि राजकुमार राणा, अपनी पत्नी अशोनी कंवर और बेटे मनदीप राणा के साथ मिलकर कथित तौर पर एजेंटों और छात्रों को नकली डिग्री बेचने का एक गिरोह चलाते थे। ये डिग्रियां मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन के नाम से जारी की गई थीं।

ईडी का अनुमान है कि इस घोटाले से 387 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। दावा है कि पैसों का इस्तेमाल कई राज्यों में अलग-अलग चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। ईडी ने जांच में पाया है कि ये संपत्तियां आरोपियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।