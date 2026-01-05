Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Manav Bharti University Solan fake degree scam Mother and son declared fugitives
शिमला फर्जी डिग्री घोटाला: मां-बेटे भगोड़ा घोषित किए गए; 200 करोड़ की संपत्ति जब्त

शिमला फर्जी डिग्री घोटाला: मां-बेटे भगोड़ा घोषित किए गए; 200 करोड़ की संपत्ति जब्त

संक्षेप:

ईडी का अनुमान है कि इस घोटाले से 387 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई।एजेंसी ने 2020 में राजकुमार और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।

Jan 05, 2026 07:36 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शिमला की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) ने मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री घोटाला मामले में अशोनी कंवर और उनके बेटे मनदीप राणा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दविंदर कुमार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत यह आदेश जारी किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरोप है कि मां और बेटे ऑस्ट्रेलिया भाग चुके हैं। कोर्ट ने 3 जनवरी 2026 को ईडी के शिमला उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दायर एक एप्लीकेशन के बाद ही भगोड़ा घोषित किया। ईडी ने सोलन के धर्मपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन एफआईआर के बाद मामले में जांच शुरू की थी।

जांच में पता चला कि राजकुमार राणा, अपनी पत्नी अशोनी कंवर और बेटे मनदीप राणा के साथ मिलकर कथित तौर पर एजेंटों और छात्रों को नकली डिग्री बेचने का एक गिरोह चलाते थे। ये डिग्रियां मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन के नाम से जारी की गई थीं।

ईडी का अनुमान है कि इस घोटाले से 387 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई।

ईडी का अनुमान है कि इस घोटाले से 387 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। दावा है कि पैसों का इस्तेमाल कई राज्यों में अलग-अलग चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। ईडी ने जांच में पाया है कि ये संपत्तियां आरोपियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं।

ये भी पढ़ें:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार IAS पर एक और ऐक्शन, सरकार ने सस्पेंड किया
ये भी पढ़ें:6 राज्यों में वांटेड कुख्यात मकसूद का झारखंड से उत्तराखंड तक आतंक, आखिरकार दबोचा
ये भी पढ़ें:10 करोड़ की कमाई, 50% हिस्सा IAS का; गुजरात के कलेक्टर का स्पीड मनी स्कैम उजागर

जांच में ये भी सामने आया है कि मानव भारती विश्वविद्यालय पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अशोनी और मनदीप देश छोड़कर भाग गए थे। ईडी अबतक इस मामले में 200 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एजेंसी ने 2020 में राजकुमार और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने दिसंबर 2022 में राजकुमार और 15 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Enforcement Directorate

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।