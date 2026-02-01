पॉर्न दिखा 7 सालों से कर रहा था बेटी और भतीजी का यौन शोषण, कैसे खुल गया राज

Hindustan Hindi News
गुजरात के राजकोट जिले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स को अपनी ही 19 साल बेटी और 17 साल की भतीजी के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

Feb 01, 2026 12:33 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
गुजरात के राजकोट जिले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति को अपनी ही 19 साल बेटी और 17 साल की भतीजी के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले चार सालों से बेटी और करीब सात सालों से भतीजी का यौन उत्पीड़न कर रहा था।

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता बेटी घर से भाग गई। इसके बाद आरोपी ने खुद थाने में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर राजकोट ग्रामीण पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच की टीमों ने युवती की तलाश शुरू की और उसे सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस पूछताछ में युवती ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वह पिता की हैवानियत से तंग आकर घर छोड़कर भागी थी। पीड़िता का आरोप है कि जब वह 15 साल की थी, तभी से पिता उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। विरोध करने पर वह उसे धमकाता और शोर दबाने के लिए टीवी पर अश्लील वीडियो चलाकर आवाज तेज कर देता था।

