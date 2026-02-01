पॉर्न दिखा 7 सालों से कर रहा था बेटी और भतीजी का यौन शोषण, कैसे खुल गया राज

संक्षेप: गुजरात के राजकोट जिले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स को अपनी ही 19 साल बेटी और 17 साल की भतीजी के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

गुजरात के राजकोट जिले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति को अपनी ही 19 साल बेटी और 17 साल की भतीजी के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले चार सालों से बेटी और करीब सात सालों से भतीजी का यौन उत्पीड़न कर रहा था।

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता बेटी घर से भाग गई। इसके बाद आरोपी ने खुद थाने में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर राजकोट ग्रामीण पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच की टीमों ने युवती की तलाश शुरू की और उसे सकुशल बरामद कर लिया।